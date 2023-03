Semana de retrasos – Atomix Podcast 405

¡Nuevo episodio de Atomix Podcast! Acompáñanos cada semana para informarte de manera amena y analítica de lo sucedido en la industria de los videojuegos y el entretenimiento.

Semana complicada para el medio. Juegos como Starfield y Suicide Squad: Kill the Justice League se volvieron a retrasar. Te contamos de ésta y muchas más noticias. En qué hemos estado jugando esta semana, te traemos impresiones finales de Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon y de las nuevas pitas de Mario Kart 8. En cine, ya vimos la película de Tetris y te contamos qué tal está.