Jenna Ortega lanza críticas a la serie de Merlina

El año pasado una de las series que causó mayor furor a nivel mundial fue Merlina, la cual tuvo una historia simple que mantuvo enganchados a los espectadores durante todos sus episodios en Netflix. Esa aceptación se debió a la interpretación de Jenna Ortega como la protagonista del show; y ahora, ha dado de qué hablar con una crítica hacia este mismo.

La actriz reveló que no solo tuvo un papel fundamental como el personaje principal, sino que también contribuyó con cuestiones del guión, pues asegura que en un principio mucho de lo escrito no tenía sentido alguno. Esto ha llevado a que los fans se sorprendan con la declaración, después de todo en videos detrás de cámaras se notó su gusto por grabar las escenas.

Esto es lo que mencionó en el Armchair Expert With Dax Shepard:

Cuando leí la serie completa, me di cuenta: ‘Oh, esto es para audiencias más jóvenes. Cuando firmé para la serie por primera vez no tenía todos los guiones. Pensé que iba a ser mucho más oscura. No era… No sabía cuál era el tono, o cómo sonaría la música.

No creo que haya tenido que imponerme en un set de la forma en la que lo hice en Merlina. Todo lo que hace Merlina, todo lo que tenía que interpretar, no tenía ningún sentido para su personaje. ¿Estar en un triángulo amoroso? No tenía sentido. Había una frase sobre un vestido que tiene que usar para un baile del colegio y dice: Dios mío, me encanta. No puedo creer que haya dicho eso. Literalmente me odio a mí misma.’Tuve que decir: ‘no’.

Hubo momentos en ese set en los que incluso me volví casi poco profesional en un sentido en el que simplemente comencé a cambiar líneas. El supervisor del guión pensó que seguía con algo y luego tuve que sentarme con los escritores, y me decían: ‘Espera, ¿qué pasó con la escena?’ Y tenía que ir y explicar por qué no podía hacer ciertas cosas.