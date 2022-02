A finales del mes pasado nos enteramos que The Legend of Zelda: Majora’s Mask sería el siguiente juego en unirse al catálogo de Nintendo Switch Online + Expansion Pack. En su momento no se dijo exactamente cuándo es que este título estaría disponible para los suscriptores del servicio, pero eso ha cambiado el día de hoy con la llegada de un nuevo tráiler que confirma su fecha de lanzamiento.

Tal y como ha sucedido con todos los demás lanzamientos del Expansion Pack, el nuevo adelanto en video de Majora’s Mask nos muestra cómo luce el juego corriendo en esta consola virtual, y por lo visto, parece que los usuarios no deberían tener problema alguno.

Si te quedaste hasta el final de este adelanto, entonces sabrás que The Legend of Zelda: Majora’s Mask llegará al Nintendo Switch Online el próximo 25 de febrero. Es decir, el viernes de la siguiente semana.

Nota del editor: Poco a poco, Nintendo ha ido aumentando el valor de esta suscripción mejorada. Recordarás que inicialmente hubo bastante controversia no solamente porque algunos de estos juegos tenían problemas de rendimiento, sino también porque el catálogo inicial era bastante pobre.

Via: Nintendo