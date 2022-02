Retro Studios comparte una nueva imagen de Metroid Prime 4

Te sugerimos que no vayas a emocionarte demasiado, pero Retro Studios ha compartido una nueva imagen de Metroid Prime 4. Los desarrolladores de este anticipado título actualizaron su perfil de Twitter después de no haberlo hecho en mucho tiempo, y los fans ya empezaron a especular de que se viene algún tipo de anuncio importante sobre este juego.

A pesar de ser una simple imagen, es posiblemente de lo más significativo que hemos obtenido últimamente del equipo que ha estado trabajando en uno de los lanzamientos first-party más importantes de Nintendo. Sabemos que Retro Studios ha estado contratando personal desde 2020, además de que el año pasado remodelaron sus oficinas para facilitar el desarrollo de Metroid Prime 4. Pero fuera de todo esto, seguimos sin saber mucho al respecto.

Este nuevo banner de Twitter nos muestra a un personaje, que definitivamente luce como Samus Aran, en una especie de pasillo poco alumbrado. Queremos asumir que dicha imagen tiene algún tipo de conexión relacionada a la cuarta entrega de Metroid Prime, de lo contrario, ¿para qué subirla?. Esperemos tener novedades sobre Metroid Prime 4 dentro de poco, pero por mientras, los fans ya empezaron a teorizar sobre las posibles pistas que esta imagen podría esconder.

Are we looking through a visor here? Sylux’s visor perhaps?? I’ve been waiting for the triple Sylux payoff from Hunters, Prime 3, and Federation Force for SO LONG

Regardless, I am extremely excited pic.twitter.com/fPh7idzRkn

— Biotanker (@TheBiotanker) February 17, 2022