Retro Studios sigue contratando personal para trabajar en Metroid Prime 4

Como sabrán, Retro Studios se encuentra trabajando en Metroid Prime 4. Fuera de este detalle y un logo, se desconoce mucho sobre este proyecto. Ahora, el día de hoy se ha revelado nueva información que nos asegura que este trabajo sigue en desarrollo y no se ha cancelado.

Por medio de su cuenta de Twitter, Retro Studios ha publicado una nueva oferta de trabajo. En esta ocasión buscan personal que se encargue de la inteligencia artificial de los enemigos y jefes, y se han liberado un par de puestos para diseño de niveles. Aunque esto usualmente revela más información sobre el desarrollo, en esta ocasión no tenemos detalles nuevos.

We are looking for a 𝗕𝗼𝘀𝘀/ 𝗔𝗜 𝗗𝗲𝘀𝗶𝗴𝗻𝗲𝗿 to join us on our journey to develop Metroid Prime 4! #GameJobs #GameDev #GameDevJobshttps://t.co/NWVPLGel3E pic.twitter.com/T6Hexjia6s

— Retro Studios (@RetroStudios) December 14, 2020