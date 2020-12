Insider sugiere que tendremos novedades sobre Elden Ring dentro de poco

Varios rumores sugerían que Elden Ring, lo nuevo de From Software y George R.R. Martin, estaría presente durante The Game Awards 2020. Evidentemente esto no fue el caso, y los fans ya se están empezando a cuestionar sobre el estado del juego. Aparentemente, no hay nada de qué preocuparse, puesto que un conocido insider asegura que su desarrollo va progresando muy bien y que podríamos tener novedades sobre él dentro de poco.

Jeff Grubb, periodista para Venture Beat, también estaba seguro que Elden Ring iba a tener algún tipo de presencia durante The Game Awards 2020, sin embargo, conforme se fue aproximando la fecha del evento, empezó a dudar sobre esa información. Ahora, Grubb dice haber escuchado de fuentes confiables que este nuevo proyecto va avanzando bien, y que no debería faltar mucho para tener algún nuevo avance:

“Obviamente están trabajando en el juego… no lo mostraron en The Game Awards, pero creo que hubieran podido si quisieran. Creo que ya está en ese estado. Démosles un mes o dos. Esto es algo que he escuchado: sean un poco más pacientes, solo un poco más. Eso no significa días, ni tampoco semanas, pero tampoco estoy hablando de meses y meses.”

De hecho, otro rumor sugiere que Elden Ring podría debutar durante la primera mitad de 2021, así que los comentarios de Grubb puede que tengan cierta veracidad.

Via: VGC