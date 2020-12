Rumor: Elden Ring debutaría durante la primera mitad de 2021

Si este nuevo rumor resulta ser verídico, Elden Ring podría debutar durante la primera mitad del siguiente año, posiblemente en el mes de junio. Este particular rumor proviene por parte del insider conocido como “Taepo“, quien asegura que el juego estaba pensado para debutar en marzo de 2021, pero últimadamente fue retrasado debido a la pandemia del coronavirus.

Otra importante fuente de la industria también parece haber coincidido con estos rumores, asegurando que la información propuesta por Taepo es verídica. De hecho, también se menciona que The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 y Final Fantasy XVI podrían debutar meses después. De igual forma, la página de preventa en Target recientemente cambió su fecha de lanzamiento al 30 de junio de 2021.

Elden Ring fue anunciado durante el E3 de 2019, pero desde entonces, prácticamente no hemos tenido información oficial al respecto. La buena noticia es que parece que el juego sigue progresando bastante bien en su desarrollo, y esperamos tener algún tipo de anuncio dentro de poco.

Via: ComicBook