FromSoftware finalmente rompe el silencio sobre Elden Ring

¡Buenas noticias! Elden Ring sigue con vida, y sus desarrolladores confirmaron que el título no ha sido cancelado. Tras ser anunciado en E3 de 2019, el juego de FromSoftware se mantuvo en silencio y muchos llegaron a creer que posiblemente ya no volveríamos a saber de él. Afortunadamente, puedes quedarte tranquilo pues sigue siendo toda una realidad.

FromSoftware reconoció la existencia del juego, pero desafortunadamente eso es lo único que hicieron. Vía Twitter, sus desarrolladores se aseguraron de hacerle saber al mundo que Elden Ring sigue con vida:

We also greatly appreciate all the enthusiasm and support shown for “ELDEN RING”, our next Dark Fantasy Action RPG. We hope you look forward to it. pic.twitter.com/NOUBeacOPd

— FROMSOFTWARE (@fromsoftware_pr) October 31, 2020