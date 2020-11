Sony México ofreció el PS5 a 30% de descuento por error y después canceló las órdenes

Como sabrán, el PlayStation 5 es una de las consolas de siguiente generación más codiciadas en el momento. En México está pieza de hardware cuesta $13,999 pesos, y desde el primer día de las pre-ordenes el precio se ha mantenido. Sin embargo, no hace mucho la tienda oficial de Sony en nuestro país ofreció un gran descuento para el PS5, pero rápidamente se corrigió este error, no sin antes causar un gran alborto en las redes sociales.

En la noche del día de ayer, 31 de octubre, varias personas notaron que la tienda oficial de Sony en México rebajó hasta en un 30% el PS5, el PS5 Digital Edition y varios accesorios de la consola. De esta forma, la siguiente consola de PlayStation llegó a costar solo $9,850 pesos en su edición con lector de discos, así como $8,805 para la versión digital, y varias personas no perdieron esta gran oportunidad para adquirir la pieza de hardware.

Lamentablemente, la historia no tiene un final feliz. Rápidamente se descubrió que estas rebajas fueron un error, las pre-ordenes fueron canceladas y el dinero reembolsado. Sin embargo, la historia no termina aquí. Tras estos desafortunados eventos, el público no decidió quedarse con los brazos cruzados y en Twitter se han manifestado bajo el hashtag #SonyMéxicoNoCumple.

En la madrugada con fecha 1 de Noviembre SONY Mexico lanzó oferta en el PS5, realicé la compra y me llegó el correo de confirmación de pedido y más tarde sin ninguna razón y sin pedir cancelación mandan un correo de cancelación.

Amigos si pueden retuiteen!@Profeco @SonyMexico pic.twitter.com/Yf46gqvHPE — Edgar Towers (@EdgarATorresR) November 1, 2020

@AtencionProfeco @Profeco somos varias personas las que hemos sido victimas.

No solicitamos cancelación ni reembolso. Queremos que se respete la promoción y el pago y nos hagan llegar nuestra consola. @Sony #SonyMexicoNoCumple pic.twitter.com/NQHem7KbHR — Benjamin Cisneros (@Benjaminalcis) November 1, 2020

También soy afectado #SonyMexicoNoCumple canceló sin motivos mi pedido, se necesita la ayuda de @Profeco @AtencionProfeco pic.twitter.com/8s1f6RJumG — Sebastián Rodríguez Girón (@sebasrg_93) November 1, 2020

Algunas personas incluso ya se están reuniendo para presentar una denuncia ante la PROFECO (Protección Federal del Consumidor) para que tome cartas en el asunto. Por su parte, Sony México no ha emitido un comunicado al respecto. Esperemos que este asunto sea aclarado lo más pronto posible.

