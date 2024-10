Build-A-Bear hace colaboración con Bluey

No cabe duda de que la serie infantil Bluey se ha convertido en uno de los productos más populares del momento, y eso se ha visto con su público, puesto que no solo los niños ponen atención a sus capítulos, sino también los adultos que le hacen compañía. Todo esto ha sido acompañado con mercancía, donde claramente predominan los peluches, y justo hace nada de tiempo acaban de confirmar una colaboración que los coleccionistas no dejarán pasar por nada del mundo.

Build-A-Bear Workshop ha lanzado su primera colección dedicada a la franquicia. Esta alianza incluye los peluches personalizables de Bluey y su hermana Bingo, permitiendo a los fanáticos crear sus propios compañeros únicos con detalles especiales, como los nombres de los personajes bordados en sus patas.

Además de los peluches, los invitados pueden personalizar a los personajes con disfraces de Granny Janet y Granny Rita, secundarios de la serie, o vestirlos con camisolas y camisetas. Para hacer la experiencia aún más inmersiva, se puede agregar el tema musical de la serie o algunas de las frases más emblemáticas de los personajes.

Con más de 50.000 personas en la lista de espera, se espera que esta colección limitada se agote rápidamente, lo que demuestra la enorme popularidad entre niños y adultos por igual. La anticipación por estos peluches personalizados refleja el impacto cultural de la serie y el deseo de los fans por tener una parte de su mundo.

Sharon Price John, presidenta y directora ejecutiva de Build-A-Bear Workshop, expresó su entusiasmo por la colaboración con BBC Studios. “Bluey es un personaje querido que encarna la imaginación y la diversión familiar, valores que resuenan profundamente con Build-A-Bear”, afirmó, destacando cómo la alianza no solo fortalece su relación con marcas icónicas, sino que también apela a un público multigeneracional.

Recuerda que la serie está disponible en Disney+.

Vía: BU