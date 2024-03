Jugador completa Zelda: Majora’s Mask sin recibir daño

En el mundo del streaming de videojuegos, los jugadores han llevado los desafíos al extremo, demostrando habilidades excepcionales y compromiso con sus viewers. Uno de estos desafíos notables es el emprendido por el streamer MajinPhil, quien se propuso completar The Legend of Zelda: Majora’s Mask al 100% sin recibir daño alguno. Esta hazaña impresionante no solo demuestra una habilidad excepcional en el juego, sino también un profundo conocimiento del título y un dominio de sus mecánicas.

Este logro se ha llevado a cabo en una mini maratón que requirió 10 horas del tiempo de los usuarios, con algunas reglas bastante exigentes por parte del propio streamer y también el público, incluyendo el no utilizar el escudo en ningún momento para defenderse, a cambio tuvo que esquivar cad ataque por parte de los enemigos. De hecho, la última parte con el jefe final del juego fue la más crítica y donde estuvo a punto de recibir un golpe, pero se ha salvado y como resultado completo el título sin ser golpeado.

Aquí el fragmento de su logro:

I FINALLY DID IT!!! WORLDS FIRST MAJORAS MASK 100% NO-HIT RUN. DONE WITHOUT USING ANY GLITCHES, NO TAKING DAMAGE, NO BLOCKING WITH THE SHIELD, NO VOIDING LETS GOOOO I CANT BELIEVE IT pic.twitter.com/w2E6bkYOGK

— phil (@MajinPhil) March 3, 2024