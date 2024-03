Nuevo juego de Respawn estaría ambientado en el universo de Titanfall

Una franquicia de EA que ha tomado un camino positivo es Titanfall, la cual inició con un juego que no convenció tanto en su momento, pero que recibió una secuela que la gente consideró excepcional, pues para empezar la desarrollan los creativos de Respawn Entertainment. Eso ha hecho que por años se espere la tercera parte, misma que parece nunca va a llegar, pero que en el futuro no muy lejano habría un sucesor espiritual ambientado en dicho universo de robots gigantes con armas.

En un episodio reciente de Game Mess Mornings, el usuario Jeff Grubb habló sobre lo que está sucediendo en este estudio de desarrollo, mencionando la nueva IP original que está desarrollando en la empresa Steve Fukuda, quien dirigió los dos juegos antes mencionados. De hecho, hace meses, Vince Zampella, el jefe de Respawn, dijo que Fukuda estaba desarrollando las primeras etapas para armar algo nuevo, pero que no será la tan pedida tercera parte.

Sin embargo, Grubb comenta que el juego se desarrolla en este universo, por lo que los usuarios verán algunas referencias. Acá un fragmento de lo mencionado:

El juego tal como está hoy, según tengo entendido, es un juego de Titanfall : está ambientado en el universo de Titanfall.

Vale la pena mencionar, que esto contradice lo que se ha comentado con anterioridad, dado que no sería un juego de la franquicia tal cual, pero que se desarrolla en el universo conocido, y con eso hay una esperanza que al menos el gameplay regrese, incluso si no lleva el nombre. Otro dato a considerar, es que antes se estaba trabajando en una entrega free to play, el cual se canceló por motivos que hasta hoy no se han dicho.

Recuerda que el último juego de la franquicia está disponible en PS4, Xbox One y PC.

Vía: Insider Gaming

Nota del editor: Si todo esto resulta ser verdadero, los fans estarán ansiosos por conocer más al respecto. Sin embargo, hay un detalle a considerar, y es que no va a llevar el nombre que esperan. Algo que igual sucedió en un inicio con Apex Legends y que poco a poco se le tomó cariño.