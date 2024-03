Los juegos son más que solo entretenimiento, sino que también son un negocio. Durante los últimos años, la compra y venta de títulos clásicos se ha vuelto una industria millonaria, en donde copias de experiencias raras pueden valer cientos de miles de dólares. Este es el caso de The Legend of Zelda de NES, el cual se ha vendido por casi $300 mil dólares.

De acuerdo con un reporte por parte de CNBC, hace unos días, un joven de California, Estados Unidos, conocido como Kiro, puso a la venta su copia de The Legend of Zelda en eBay, esperando ganar $17 mil dólares. Momentos después comenzó a recibir ofertas que superaron sus expectativas, lo cual lo impulsó a retirar la oferta inicial, e investigar un poco más sobre la mina de oro que tenía en sus manos.

En una entrevista con el medio, Kiro, un joven de 22 años, ha señalado que su copia de The Legend of Zelda de NES ha estado con su familia desde 1986, año en que llegó al mercado este título, por solo $29.87 dólares, y lo ha conservado de una buena forma. Tras retirar el juego de eBay, el chico recibió un mensaje de un posible comprador, quien reveló que su copia formó parte de la primera impresión del título, lo cual lo vuelve mucho más raro.

Inmediatamente, Kiro viajó a Texas con el objetivo de que su juego fuera calificado oficialmente, y así pedir más dinero. La última vez que algo así pasó, sucedió en julio de 2021, cuando un The Legend of Zelda graduado, en perfectas condiciones, y de primera imprenta, se vendió por $870 mil dólares. Sin embargo, en esta ocasión no se alcanzó una cantidad tan alta.

Durante el pasado fin de semana, Kiro contrató a Heritage Auctions para que se encargaran de la venta del juego. Después de un par de días de apuestas, su copia de The Legend of Zelda se vendió por $288 mil dólares. Si bien no vimos una cantidad tan grande como lo que se logró en el 2021, esto es mucho más dinero en comparación con los $17 mil dólares que pidió originalmente. En su entrevista, Kiro mencionó que no se gastará el dinero, sino que lo invertirá para tener un futuro prometedor para él y su familia. En temas relacionados, aquí puedes disfrutar del más reciente concierto sinfónico de Zelda. De igual forma, un parque temático de The Legend of Zelda estaría en camino.

Nota del Editor:

Esto es mucho dinero, incluso si no se alcanzaron los $700 mil u $800 mil dólares que muchos creían, sigue siendo mucho. Con vender uno o dos de estos títulos, es muy probable que una gran cantidad de personas ya no tengan que preocuparse por trabajar el resto de sus vidas.

Vía: CNBC