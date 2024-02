Aquí el nuevo concierto orquestal de Zelda

Pese a que el Nintendo Live 2024 fue cancelado en Japón, la Gran N se ha dado a la tarea de publicar el primero de dos conciertos de orquesta en YouTube el día de hoy de forma gratuita. Así es, después de meses de espera, la presentación enfocada en la música de The Legend of Zelda ya está disponible para todos los fans de la icónica serie de videojuegos.

Con una duración de casi 30 minutos, el concierto sinfónico de The Legend of Zelda le ofrece al público la oportunidad de escuchar versiones orquestales de algunos de los temas más famosos de la serie, como lo The Ballad of the Goddess de Skyward Sword. Junto a esto, también podemos disfrutar de versiones en vivo de los temas principales de Breath of the Wild y Tears of the Kingdom.

Originalmente, este concierto, así como el de Splatoon que se publicará en el canal de YouTube de Nintendo el día de mañana, estaban planeados para formar parte del Nintendo Live 2024, un evento en Japón el cual le iba a dar la oportunidad al público asistente de disfrutar de algunas activaciones especiales y participar en torneos. Sin embargo, esta celebración fue cancelada tras una serie de amenazas.

Si bien las actividades y torneos fueron cancelados por completo, es bueno ver que los dos conciertos sí se llevaron a cabo, y en esta ocasión todo el mundo tiene la oportunidad de disfrutar de estas presentaciones especiales. Recordemos que la serie de The Legend of Zelda ha gozado de múltiples giras a nivel mundial que le han dado la oportunidad a los fans de disfrutar de la icónica música de la serie en vivo.

Aunque por el momento no hay información oficial, el concierto que se publicó el día de hoy podría animar a Nintendo a comenzar otra gira de conciertos enfocados en The Legend of Zelda u otra de sus series. En temas relacionados, presidente de Nintendo habla sobre la película de The Legend of Zelda. De igual forma, un parque temático de este videojuego podría estar en camino.

Nota del Editor:

Una nueva gira mundial del concierto sinfónico de The Legend of Zelda sería espectacular. ¿Quién no pagaría por escuchar el tema de Kass en vivo? Con la película de Zelda planeada para el futuro, esta sería una gran forma de promocionar esta adaptación cinematográfica.

Vía: Nintendo