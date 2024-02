¿Nintendo está lista para compartir detalles de película de Zelda?

Esta semana se ha llevado a cabo la junta de Nintendo con sus inversionistas, esto con el fin de dar a conocer los proyectos que tienen planeados para los próximos años, dentro de la junta se han dado comentarios interesantes como el saber que están verificando la manera de pasar a la próxima generación de consolas. Sin embargo, una duda que también iba a surgir es sobre la parte cinematográfica que es bastante nueva para ellos, y el tema es cómo será la ya confirmada película del universo Zelda.

Y es que no podemos olvidar que hace algunos días atrás se afirmó que están en una colaboración con Sony para dar forma al proyecto, el cual para fortuna de algunos y decepción de otros, será una adaptación que lleve las aventuras de estos personajes al formato de live action. Desde ese momento no se ha dicho más sobre el tema, solo que podría llegar en los años venideros, sin mencionar que será en 2024 o el 2025, y los fans han tenido varias preguntas al respecto.

Durante la la junta, uno de los inversores quería saber si la película se basará en un juego existente de The Legend of Zelda o si será una historia completamente nueva. Ante esto, el presidente se ha disculpado con la audiencia, pero no hay qué hablar de momento sobre esta película. Mencionando que deben esperar más noticias en el futuro.

Aquí su comentario:

No podemos discutir la fecha de lanzamiento o el contenido de la película hoy, así que espere más actualizaciones.

Con esto en mente, es posible que el proyecto apenas se encuentre en las primeras etapas, dado que estarían en busca de posibles escritores para el guión de la misma; de momento solo se cuenta con el productor y el director, quienes ya han trabajado en obras conocidas de Sony. Entonces, es muy probable que no sepamos más de la cinta hasta que se confirme un directo especial, al igual que pasó con la adaptación animada de Super Mario Bros.

Vía: Gonintendo

Nota del editor: Todo eso se significa que no tienen nada bajo el tintero por ahora, pero era de esperarse, también pasó con la cinta de Mario. La verdad los fans no tenemos la mayor urgencia por ver la película, entonces podemos esperar un poco más para que nos muestren el primer avance.