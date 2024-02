Fanáticos se frustran con la fusión de Funimation y Crunchyroll

El año pasado se anunció algo que los fanáticos del anime no esperaban para nada, y eso es justamente la fusión entre Crunchyroll y Funimation, eso se debe a que esta última estaría dejando de dar servicio en algunas regiones debido a cuestiones que no han quedado tan claros. Sin embargo, se ha prometido que con esta unión habrá cambios interesantes, como el que parte del contenido se pasará a la plataforma naranja, de igual forma, si los usuarios cuentan con membresías de más de un año esta se transpasará de forma automática con el mismo log in y todo.

Sin embargo, hay cosas que no tendrán solución, razón por la cual los usuarios están perdiendo la cabeza, y esas son las copias digitales de ciertas películas o programas, pues como en Crunchyroll no hay forma de comprar los productos, por ende no hay manera de hacer un traslado desde Funimation. Eso nos lleva a que el contenido que se adquirió probablemente se perderá, o solamente se podrá ver en streaming con una suscripción.

Aquí parte del comunicado:

Entendemos que usted pueda tener dudas sobre sus copias digitales de Funimation. Tenga en cuenta que Crunchyroll no admite actualmente copias digitales de Funimation, lo que significa que no se admitirá el acceso a copias digitales disponibles anteriormente. Sin embargo, trabajamos continuamente para mejorar nuestra oferta de contenido y brindarle una experiencia de transmisión de anime excepcional. Apreciamos su comprensión y lo alentamos a explorar la extensa biblioteca de anime disponible en Crunchyroll.

Hay algunas advertencias al respecto que apuntan a problemas con el sistema original de Funimation más que a la absorción de la empresa por parte de Crunchyroll. Funimation no permite a los usuarios comprar series de anime individuales, las copias fueron una promoción disponible mediante la compra de discos físicos DVD o Blu-ray, lo que significa que solo estaba disponible para aquellos que ya poseían ese anime en disco. Los usuarios no pueden comprar versiones digitales de anime directamente desde Funimation de la misma manera que Prime Video, por ejemplo, ofrece compras digitales y de transmisión como productos separados.

Recuerda que la fusión se llevará a cabo el 2 de abril.

Nota del editor: Si nunca se vendieron los capítulos en formato online, es obvio que no hay manera de conseguirlos de nuevo ahora con la fusión, además ya cuentan con los medios físicos para ver las series. Siento que reclamar por algo digital es algo en vano, dado que uno no es dueño de esos productos, en realidad son rentas.