Actualmente, el mercado del manwha, mangas de Corea del Sur, ha ganado un alto nivel de popularidad a nivel internacional. De esta forma, cada vez que una adaptación al anime de estas historias sale a la luz, muchos esperan con ansias el resultado final. Sin embargo, nadie esperaba la cantidad de fans que Solo Leveling tenía, puesto que el estreno de este anime ocasionó el colapso temporal de Crunchyroll.

Después de meses de espera, este esperado anime por fin se estrenó, y su más reciente capítulo causó estragos en los servidores de Crunchyroll, puesto que la página se volvió inaccesible después de que miles de personas entraron al mismo momento para disfrutar de esta adaptación. El resultado final fue una pantalla que impidió al público disfrutar de Solo Leveling.

Afortunadamente, en estos momentos las cosas han regresado a la normalidad, y todos aquellos que desean ver Solo Leveling en Crunchyroll, ya lo pueden hacer sin problemas. Sin embargo, es bastante interesante que el trabajo de A-1 Pictures, el estudio a cargo de esta adaptación, fuera uno de los pocos capaces de romper esta plataforma, puesto que otros trabajos anticipados, como el final de Attack on Titan o la segunda temporada de Jujutsu Kaisen, ocasionaron estragos similares.

Para aquellos que no lo conocen, Solo Leveling es un manwha y anime que nos transporta a una Tierra alterna, donde la aparición de misteriosas puertas ha dado origen a mazmorras llenas de criaturas monstruosas. De esta forma, los cazadores, personas con habilidades especiales, enfrentan la amenaza para proteger a la humanidad. Sung Jinwoo, nuestro protagonista, se encuentra entre los cazadores más débiles, explorando mazmorras de niveles inferiores. La serie promete acción desenfrenada, combates espectaculares, referencias a RPGs, y una trama que se adentra en los misterios de los calabozos.

Si bien los primeros episodios no han sido del agrado de todos los fans, no hay duda de que la popularidad de Solo Leveling va en aumento, por lo que incluso no se descarta que este incidente se vuelva a repetir en un futuro. Solo nos queda esperar para ver si Crunchyroll logra mejorar la estabilidad de su sitio, algo que podría significar un problema para futuras producciones sumamente esperadas.

Te recordamos que los primeros capítulos de Solo Leveling ya están disponibles en Crunchyroll con subtítulos, y pronto estará disponible un doblaje al español. En temas relacionados, ya sabemos cuándo se estrenará el anime de Sand Land. De igual forma, Netflix confirmó nuevo spin-off de One Piece.

Nota del Editor:

He leído un par de manwhas, y no son un gran fan de este trabajo. No es malo, es simplemente el hecho de que no he encontrado una obra que logre atraerme. Sin embargo, no dudo que algo como Solo Leveling sea lo suficientemente popular como para que Crunchyroll tenga que reevaluar la estabilidad de sus servidores.

Vía: Crunchyroll