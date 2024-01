El día de ayer se popularizaron una serie de videos en donde una animadora colombiana, conocida como Geraldine Fernández, asegura que trabajó en El Niño y la Garza, la más reciente película de Studio Ghibli y Hayao Miyazaki. Debido a sus exageradas declaraciones y al hecho de que su nombre no aparece en los créditos de la cinta, muchos han señalado que sus declaraciones son simplemente una mentira. Como era de esperarse, en redes sociales no la perdonaron, y los memes y no se hicieron esperar.

Aunque por el momento no hay una declaración oficial por parte de Studio Ghibli que confirme o desmienta su participación en esta cinta animada, el público ha optado por expresar sus dudas con una serie de chistes y memes que se burlan de la situación, y esperan que pronto tengamos información que aclare esta situación. Más allá de unas diapositivas y asegurar que realizó más de 30 mil fotogramas para la película, Fernández no ha proporcionado información concreta que confirme su participación en esta cinta. Sin más que agregar, estos son los memes de “La Colombiana” trabajando en El Niño y la Garza.

NO PUEDO, EN SERIO QUE NO. (sigue abajo) pic.twitter.com/I8YETsjU2P — Juan Dávila (En andalûh)🌹🍄🦩🇵🇸 (@filozoofia) January 15, 2024

Goro Miyazaki cuando su padre lo odia y le dice mediocre, pero elogia a una colombiana diseñadora grafica de tecnoglass: pic.twitter.com/2KH1DynMnZ — Radical Rrist (@RoD2395) January 16, 2024

Aquí la entrevista de Miyazaki hablando de Geraldine Fernández, por lo visto esta muy afectado https://t.co/UcwOFoSFXi pic.twitter.com/mhPLhVW9WU — Polo (@PoloEsVictor) January 15, 2024

El que mejor explica la situación 😋 pic.twitter.com/EsvlBAF19z — rockSatori (@rocksatori) January 16, 2024

Miyazaki revisando la página de rastreo de Servientrega pic.twitter.com/3TBisajDhb — Oscar Vivas (@DarkoniacArcher) January 16, 2024

Acabo de toparme este en Facebook pic.twitter.com/LEZiRBY1pn — Marco. (@AngrodMtd) January 16, 2024

este me lo encontré… lo hice yo solita en un segundo con acuarelas y colores jajajajaj (quien lo haya hecho, qué espectáculo) pic.twitter.com/pM3ZMqrkfS — ChemElA (@ChemEla609) January 16, 2024

Geraldine departiendo con el equipo de Studio Ghibli pic.twitter.com/svPcoNOJqR — Aleyda (@RodriguezPaez_) January 15, 2024

Pese a que todo apunta a que las declaraciones de Geraldine son una mentira exagerada, por el momento no hay una declaración por parte de Studio Ghibli sobre este tema, algo que probablemente no sucederá. Junto a esto, la animadora sigue asegurando que sí trabajó en El Niño y la Garza. Sin importar cuál sea la verdad, queda claro que el público se ha entretenido con esta nueva controversia.

Te recordamos que El Niño y la Garza ya está disponible en los cines de México. En temas relacionados, puedes conocer más este controversial caso aquí. De igual forma, te decimos si vale la pena o no ir al cine para disfrutar de esta película.

Nota del Editor:

Conociendo a Studio Ghibli y Hayao Miyazaki, es probable que las declaraciones de Geraldine sean una exageración que se ha salido de control. Tomando en cuenta que el estudio es muy tradicional, dudo mucho que permitan que alguien trabaje a distancia en uno de sus proyectos más importantes de los últimos años.

Vía: Twitter