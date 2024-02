El DLC de Elden Ring aún está lejos

Nos acercamos al segundo aniversario de Elden Ring. Considerando que una fecha tan importante está a nada de suceder, muchos esperan que el lanzamiento de Shadow of the Erdtree, el gran DLC de este aclamado título, esté disponible en las próximas semanas. Sin embargo, todo parece indicar que esto no llegaría a suceder.

Como parte de la información que compartió Kadokawa, empresa matriz de FromSoftware, el DLC que está en desarrollo para Elden Ring es considerado un proyecto de “mediano a largo plazo”. Esto significa que el lanzamiento de este contenido estaría aún algo lejos. Esto fue lo que se comentó al respecto:

“FromSoftware aumentará aún más los esfuerzos para mejorar la rentabilidad de medio a largo plazo. Actualmente, hay varias medidas en progreso para Elden Ring, incluido el desarrollo de nuestro gran DLC”.

Gracias a que sitios como YouTube y SteamDB han mostrado una serie de movimientos interesantes por parte de FromSoftware, muchos llegaron a pensar que la llegada de Shadow of the Erdtree sucedería en cualquier momento. Lamentablemente, este reporte pone un fin definitivo a estas esperanzas, aunque no se descarta la posibilidad de ver este contenido a finales de este mismo año.

Por el momento se desconoce por qué no hemos tenido más información de Shadow of the Erdtree en los últimos meses, pero es probable que se deba a Armored Core VI. Recordemos que este fue el gran lanzamiento de FromSoftware el año pasado, y probablemente no se comenzó a trabajar en forma en el DLC hasta que el proyecto del año pasado llegó a su fin.

Considerando que Elden Ring es un juego de mundo abierto, el crear una nueva área es mucho más complicado que lo visto en las entregas pasadas del estudio. Solo nos queda esperar. En temas relacionados, los fans se emocionan con una posible pista del DLC de este juego. De igual forma, se filtra versión para móviles de Elden Ring.

Nota del Editor:

Estas son malas noticias para muchos, pero también recordemos que Elden Ring es un juego de calidad que ha demostrado su valor en múltiples ocasiones. Si bien me gustaría ver este juego ya en mis manos, sé que cuando esté disponible, será una de las mejores experiencias que pueda jugar.

Vía: KAMI