Ya hay ventana de salida para Assassin’s Creed Codename Red

Este año Ubisoft tiene propuestas muy interesantes en cuanto a videojuegos, ya que primero vimos la salida de Prince of Persia: The Lost Crown, entrega que trae de regreso a esta franquicia después de estar años perdida, ya que sus juegos de la saga de la arena no terminaron de la mejor manera en cuanto a ganancias. Otros proyectos que prometen son Star Wars: Outlaws y no se diga de Assassin’s Creed Codename Red, el cual se desenvolvería en Japón y hasta este momento cuenta con pocas filtraciones.

Lo mejor, es que sería el juego de la franquicia AAA que sigue después de Vallhalla, teniendo grandes extensiones por explorar y un combate más pulido, dado que se manejarán samurais y ninjas. Y ahora, gracias al último reporte financiero de la empresa ya se puede conocer para cuando lo tienen planeado. Eso sería dentro del año fiscal que comprende de abril de 2024 hasta marzo de 2025.

Esto comentó Yves Guillemot, CEO y fundador de la empresa de juegos:

Incluyendo el próximo lanzamiento de Star Wars Outlaws en 2024, que debería ser un gran momento en la industria de los videojuegos, especialmente por el atractivo innegable de esta legendaria franquicia que llegará por primera vez al territorio del mundo abierto, así como Assassin’s Creed Codename Red, ambientado en el largamente esperado universo del Japón feudal.

Todo esto significa que lo veremos probablemente antes de que termine el 2024, dado que se pronostican grandes juegos de los franceses para los siguientes meses, el primero ya llegó el mes pasado, el segundo será Skull & Bones, el tercero en teoría es Star Wars: Outlaws y para cerrar todo tendríamos a Assassin’s Creed Codename Red. Además, su salida a fin de año sería una coincidencia con la última entrega que apostó por ser algo más light, hablamos de Mirage.

Es probable que veamos su primer tráiler durante un nuevo Ubisoft Forward en este verano.

Vía: VGC

Nota del editor: El año pasado tuvimos un juego que se sintió menor para tratarse de un Assassin’s Creed. Sin embargo, como esta entrega ya está pensada para ser de las principales, es probable que los usuarios estén ocupados de horas durante la campaña y también misiones opcionales.