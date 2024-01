Fans se emocionan con posible pista del DLC de Elden Ring

Parece broma, pero Elden Ring es uno de los juegos que sigue generando expectativas a pesar de haberse lanzado hace casi dos años, y la emoción por el mismo ha crecido desde que Bandai Namco confirmó que hay un DLC llamado Shadow of the Erdtree en desarrollo, que por cierto, aún no cuenta con fecha de lanzamiento confirmada. Eso ha hecho, que cualquier noticia menor se convierta en la más grande del mundo, y eso ha pasado justamente en el primer mes del 2024.

Mediante las redes sociales, el usuario conocido como Ziostorm ha encontrado algo bastante peculiar, eso es justamente que en la ficha de Steam del juego desarrollado por FromSoftware se ha encontrado al fin la opción de que estará teniendo algo de contenido descargable. Ante eso se creó una expectativa entre fans, en la cual pronto se van a dar noticias de este contenido de pago, o que se tenga una especie de lanzamiento repentino en la que se diga “disponible ya” en las diferentes plataformas.

A new Elden Ring DLC package has just been added to Elden Ring within the files for the first time since launch.

I’m not saying it’s 100% Shadow of the Erdtree but… There’s a pretty good chance it is. pic.twitter.com/1j6HCVfGQo

— Ziostorm (@Ziostorm1) January 15, 2024