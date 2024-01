Real Madrid hace referencia a GTA VI

Grand Theft Auto VI es uno de los juegos más esperados del 2025. Si bien aún falta un año, como mínimo, para que este título llegue a nuestras manos, recientemente vimos como un par de aficionados muy, pero muy famosos, han expresado su deseo tener este título ya en sus manos, puesto que jugadores de fútbol profesional del Real Madrid, han hecho una gran referencia al trabajo de Rockstar.

Por medio de su cuenta oficial de Twitter, se puede apreciar una fotografía en donde podemos ver a Vinícius, Rodrygo y Bellingham posar junto a un cartel gigante que dice “Supercopa de España XIII”, esto en referencia al título que han conseguido tras vencer al FC. Barcelona 4 a 1. Lo interesante es su diseño inspirado en la serie de Grand Theft Auto, el cual pueden ver a continuación.

Como pueden apreciar, aquí destaca el color rosado tan característico del próximo Grand Theft Auto, las típicas palmeras de Vice City y la tipografía que suele utilizar Rockstar Games en los títulos de sus juegos. Por si fuera poco, los tres jugadores están posando de una forma similar al póster de Grand Theft Auto V. Sin lugar a dudas, una forma clara de dejar en claro su pasión por este juego.

Sin embargo, es importante mencionar que esta no fue una iniciativa de los jugadores o del Real Madrid. Como pueden ver en el siguiente video, una fan traía consigo esta pancarta para apoyar a los jugadores, y fue Bellingham quien se la pidió prestada para tomarse una foto junto a sus compañeros.

Jude Bellingham asking a fan for the GTA themed poster of him, Rodrygo and Vinicius. 😂🤍 pic.twitter.com/tHRo6liQvc

— TC (@totalcristiano) January 14, 2024