Vistazo a los nuevos Amiibo de Xenoblade Chronicles 3

Aunque ya no tienen el auge como en antaño, las figuras Amiibo siguen saliendo de forma periódica al mercado, la prueba de ello fue el lanzamiento del trío de estrellas de Splatoon 3, las cuales se han vendido bien por la popularidad de mercados, y también la llegada de Sora es muy esperada por quienes gustan de la franquicia Kingdom Hearts. Por otro lado, hubo revelaciones que no se veían venir, pero en efecto, Xenoblade Chronicles 3 tendrá sus plásticos con pequeños bonus de desbloqueo en el videojuego.

Concretamente, se trata de Noah y Mio, los dos protagonistas del título que deben unir fuerzas con otro grupo de inadaptados de su mundo para librarlo de la guerra, razón por la cual la elección de llevarlos a estas formas de plástico es lo más lógico por parte de los creadores. En cuanto a la recompensa que el usuario podrá obtener por escanearlas en el juego, será la obtención de armas nuevas y equipamiento, algo similar a lo que pasó cuando se usaba a Shulk para conseguir la legendaria Monado.

Aquí puedes ver más de cerca:

Esta es la sinopsis del juego:

Ambientado después de los eventos transcurridos en Xenoblade Chronicles lanzado en el 2010 y Xenoblade Chronicles 2 lanzado en el 2017, Xenoblade Chronicles 3 tiene lugar en el mundo de Aionios, donde la nación mecánicamente competente de Keves y la nación orientada al éter de Agnus se encuentran en guerra entre sí. El juego contará con dos protagonistas: Noah, un vidente de Keves acompañado por sus amigos de la infancia Lanz y Eunie, y Mio; una vidente de Agnus acompañada por sus compañeros soldados Taion y Sena.

Recuerda que las figuras se lanzan el próximo 19 de enero al mercado. Por su parte, el juego con los DLC ya está disponible en Nintendo Switch.

Vía: Twitter

Nota del editor: La verdad se ven muy bien, pero el problema es que se ponen a la venta el mismo día que Another Code: Recollection y también The Last of Us Part II: Remastered. Entonces, se tendrá que cancelar para no gastar tanto dinero en cosas que realmente no son de necesidad.