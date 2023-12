El Amiibo de Sora ya tiene fecha de lanzamiento

Ha sido un largo camino para los Amiibo y Super Smash Bros. Ultimate, ya que después de años finalmente se está terminando de lanzar el roster de peleadores en forma de estas pequeñas figuras, y como cereza del pastel se afirmó en el pasado Nintendo Direct que Sora sería el último en llegar a las estanterías. Sin embargo, no se había dado una fecha de confirmación y afortunadamente esta incógnita se ha quedado a un lado.

Mediante cuenta de Twitter, Nintendo ha confirmado que los usuarios podrán hacerse con esta figura a partir del 16 de febrero de 2024, con pedidos que empezarán a hacerse en las próximas semanas, ya sea en páginas oficiales o también en tiendas autorizadas como Amazon.

Aquí el anuncio:

Al igual que otras figuras Amiibo, Sora servirá en Super Smash Bros. Ultimate para entrenar un avatar que en un inicio no es tan fuerte hasta convertirse en alguien mucho más competente y perfecto compañero para entrenar. Por su parte, no se puede usar en más videojuegos, dado que ni siquiera la saga de Square Enix se ha distribuido en Nintendo Switch, al menos no con versiones que corran en la consola, pues solo se tienen en formato de nube.

Recuerda que Super Smash Bros. Ultimate está disponible en Switch.

Vía: Nintendo

Nota del editor: Definitivamente es un Amiibo que debo de tener, ya que Kingdom Hearts es una de mis franquicias favoritas de la vida. Por lo que de menos tengo que conseguirme de dos y hacer la preventa en cuanto la vea disponible en algún Amazon que me permita hacer la importación.