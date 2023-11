Jugadores se arrepienten de usar el amiibo de Ganondorf

Hace un par de semanas se lanzaron nuevos Amiibo como parte de seguir dando aun seguimiento a The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom, y estos son los últimos elegidos de la trifuerza, nos referimos a la propia princesa Zelda y al villano de esta entrega, Ganondorf. Sin embargo, se ha dado un pequeño problema que algunos no veían venir, y eso viene de la figura que representa al rey de los gerudo, pues los propios usuarios se han arrepentido de usarlo en el juego.

Se ha compartido mediante los foros de Reddit, una reacción de lo que pasa cuando se escanea la figura en el pro controller o los joy con, teniendo como resultado una sorpresa desagradable pero que tal cual no hecha a perder la experiencia de juego. Eso es que empiezan a caer del cielo algunos regalos en forma de rupias y comida, pero justo cuando el usuario esté descuidado tomando todo, al final un barril explosivo también cae y claro, explota al tocar el suelo

Aquí lo puedes ver:

En el caso del jugador que se puede ver en el video, tenía los corazones suficientes como para sobrevivir a esta inesperada sorpresa, pero es algo que los usuarios más nuevos no podrían soportar y eso podría quitarles algo del progreso o armas obtenidas en algún tipo de travesía. Entonces, en su misma publicación advierte que no lo hagan, o que salgan corriendo lo más lejos posible en cuanto hagan la activación de esta figura.

En relación al mundo de los Amiibo, por ahora hay tres figuras más confirmadas, las primeras dos pertenecen al videojuego de Xenoblade Chronicles 3, concretamente se trata de los protagonistas de la aventura principal, dado que en el DLC hay otros personajes. Por último tenemos al último invitado a los golpes de Super Smash Bros. Ultimate, y hablamos claramente de Sora, el cual ya ha salido en preventa un par de veces, con unidades agotadas en minutos.

Recuerda que The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom está disponible en Switch.

Nota del editor: Para eso hay que prestar atención al momento de colocar una de estas figuras en la consola. Aunque tampoco es algo como para decir que te arrepientes, ni que el archivo de guardado se haya estropeado para siempre o algo así.