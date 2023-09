Los coleccionistas de amiibo pueden exhalar un suspiro colectivo de alivio, ya que Nintendo finalmente ha confirmado oficialmente el amiibo de Sora. Revelado durante el Nintendo Direct de hoy, Sora de Kingdom Hearts tendrá su propio amiibo el próximo año. Esto marca la conclusión de la serie de amiibo de Super Smash Bros., 10 años después de que comenzara con el lanzamiento de Super Smash Bros. para Wii U y 3DS en 2014.

Debido a la conexión de Sora con Disney, muchos coleccionistas de amiibo temían que nunca veríamos un amiibo de Sora, pero afortunadamente, los fans de amiibo de Smash finalmente podrán completar su colección.

Pero, esa no es la única noticia de amiibo que obtuvimos hoy. Zelda y Ganondorf de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom llegarán el 3 de noviembre, mientras que Noah y Mio de Xenoblade Chronicles 3 llegarán el 19 de enero de 2024. Los dos personajes de Zelda se lanzarán por separado, mientras que Noah y Mio vendrán juntos en un paquete de 2.

En otro lugar del mundo de los amiibo, Nintendo también se está preparando para lanzar los amiibo de Splatoon 3, que incluyen a los ídolos Shiver Frye y Big Man. Esos figuras llegarán el 17 de noviembre.

Vía: Nintendo of America