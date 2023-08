Se anuncian nuevos amiibo de Splatoon 3

El día de hoy se han revelado novedades del mundo de Splatoon 3, dado que se llevarán a cabo eventos en los que los jugadores que van por la parte competitivo podrán seguirse desempeñando para competir en algunos torneos de importancia en el mundo. A eso se suma que también se da un poco de noticias sobre lo que sería el DLC que expande la aventura de un solo usuario.

Dentro de todos estos anuncios, se afirmó que saldrá a la venta un paquete triple de amiibo con los integrantes de Deep Cut, quienes ahora son los presentadores de esta entrega de la franquicia en particular. Lo mejor, es que le otorgará a los usuarios algunos items llamativos y su fecha de salida será el próximo 17 de noviembre, por lo que no será una espera eterna.

The three members of Deep Cut will make their #amiibo debut on November 17th! Scan them in-game to snap a photo with these #Splatoon3 stars, get exclusive gear, and more! pic.twitter.com/uc78efsDRj

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) August 17, 2023