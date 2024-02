Final Fantasy XIV en Xbox requiere de Game Pass

Después de años de espera, e incluso negar su existencia, Final Fantasy XIV por fin llegará a Xbox Series X|S este mismo año. De esta forma, se ha revelado que una beta abierta para todos los usuarios de esta consola comenzará a finales de este mes. Lamentablemente, también se ha dado a conocer que todos aquellos que opten por la versión completa, tendrán que pagar por Xbox Game Pass, esto junto a la suscripción mensual del MMO, algo que no ha sido del agrado de los jugadores.

Por medio del sitio oficial, se ha revelado que la beta de Final Fantasy XIV en Xbox Series X|S comenzará el próximo 21 de febrero de 2024. Aquí, todos los jugadores podrán disfrutar de la experiencia principal, así como las expansiones de Heavensward y Stormblood, con una serie de limitaciones impuestas como parte del Free Trail que ya está disponible en PC y PlayStation. Sin embargo, cuando llegue la versión final del MMO en un futuro, una suscripción a Xbox Game Pass Core o Ultimate será requerida para todos los usuarios.

Esto es algo que no ha sido del agrado de los jugadores. Actualmente, una suscripción mensual a Final Fantasy XIV cuesta $14.99 dólares en su versión estándar. Junto a esto, Xbox Game Pass Ultimate cuesta $16.99 dólares al mes. En total, una persona tendría que gastar $32 dólares para jugar este MMO en Xbox Series X|S. Esto llama mucho la atención, puesto que en PlayStation no se necesita de PS Plus para disfrutar de este título.

Si bien es cierto que Xbox Game Pass no es necesario para disfrutar del Free Trial, el cual incluye bastante contenido, todos aquellos que desean disfrutar de las últimas expansiones y actualizaciones tendrán que considerar un gasto adicional en Xbox Series X|S. Te recordemos que la beta abierta de Final Fantasy XIV comenzará el próximo 21 de febrero. En temas relacionados, el desarrollo de Final Fantasy VII Rebirth se ha completado. De igual forma, se habla de un posible remake de Final Fantasy VIII.

Nota del Editor:

Este es un muro que muchos usuarios de Xbox no estarán dispuestos a realizar. Una cosa es pagar la suscripción mensual a este título, pero otra es pagar por Game Pass, algo que tal vez no muchos estén dispuestos a realizar. De esta forma, se pone en cuestión si Xbox obligó a Square Enix a implementar esta medida, para así aumentar el número de usuarios en su servicio.

Vía: Square Enix