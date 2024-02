Por fin se habla del remake de Final Fantasy VIII

Estamos a muy poco tiempo de disfrutar Final Fantasy VII Rebirth, nueva entrega de la franquicia que seguirá los acontecimientos que se quedaron inconclusos en el juego que salió en 2020, con apariciones de personajes nunca antes vistas y la alteración de ciertas partes claves que cambiarán el rumbo completo de la historia. Por otro lado, también se están cumpliendo 25 años de otro título importante, uno que fue la primera interacción de muchas personas con el mundo de los RPG en el primer PlayStation.

Este mes de febrero quién cumple su aniversario es ni más ni menos que Final Fantasy VIII, el cual tuvo como trama principal la aventura de Squall Lionheart, quien vive en una especie de escuela flotante que recluta adolescentes para que cumplan diferentes misiones en el mundo. De hecho, muchos fans del juego han pedido que se haga un relanzamiento en forma como vimos con su antecesor, y aunque no hay nada confirmado, el director original de este juego ya tiene ideas sobre cómo podrían modernizarlo.

Mediante una nueva entrevista con el productor de Final Fantasy VII Rebirth que también en su momento dirigió VIII, se le ha preguntado sobre la posibilidad del remake, y aunque no lo afirmó, si menciona que cambiaría el sistema de combate Junction, el cual en su momento generó confusión en los usuarios. Con eso en mente, es posible que ya se hayan tenido conversaciones para regresas a Squall a las consolas actuales, o al menos es lo que se da a entender.

Aquí su comentario:

Creo que recordarán que teníamos el sistema Junction en Final Fantasy 8. Y lo que pasaba con ese sistema era que los enemigos subían de nivel de acuerdo con el nivel del jugador. Y, obviamente, tenías que usar el sistema Junction y cómo personalizarlo para superar el desafío allí. Y creo que para algunas personas era muy difícil entrar en un sistema. Dependiendo de las habilidades de los jugadores, a veces simplemente no encontraban la mejor manera de hacerlo. Así que creo que me gustaría volver a eso y realmente reelaborar el sistema de batalla y convertirlo en algo donde el nivel de dificultad y accesibilidad para algunos fans estuviera mucho mejor equilibrado. Así que creo que eso es lo que más miraría si quisiera rehacerlo.

Sin embargo, es algo que no debemos tener tan presente, pues el siguiente comentario nos dice que tomar la decisión de hacer un remake a la escala y con las nuevas tecnologías es una decisión que se debe tomar con cautela. Por lo que probablemente no lo tengamos respecto a Final Fantasy VIII, o no al menos en pocos años.

Aquí sus palabras:

He descubierto que tratar de recrear ese tipo de volumen de contenido que había en los juegos de rol de entonces en la actualidad no es algo que puedas tomar a la ligera. Es una inversión tan enorme de tiempo y esfuerzo que realmente tenemos que pensar mucho antes de emprender cualquier tipo de proyecto como ese.

Recuerda que el remaster HD se puede probar en PS4, Xbox One, Nintendo Switch y PC.

Vía: IGN

Nota del editor: Sería muy bueno tener un remake de la octava entrega, pero el más rumoreado hasta este momento es justamente el nueve. Entonces, a mí me gustaría más este último, pues su historia me parece interesante por los elementos clásicos de la franquicia regresando después de tanto Steampunk.