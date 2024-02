Hands On – Final Fantasy VII Rebirth

La fuerza de Final 7

Nos tenemos que considerar muy afortunados. El gaming, a diferencia de otras formas de entretenimiento, presume decenas de títulos y sagas que no solo hicieron historia, sino que se terminaron convirtiendo en auténticos iconos que seguramente vivirán para siempre. Uno de los mejores ejemplos que podemos tener de lo anterior es lo que sucedió en 1997 con Final Fantasy VII, juego que puede o no ser el favorito de muchos, pero que es brutalmente complicado encontrar a alguien que no le gusté o que no lo consideré importante por la forma en la que cambió a la grandes producciones de la época. Sabiendo perfectamente de la fuerza de Cloud, Tifa y compañía, Square Enix emprendió un ambicioso proyecto para revivir a dicha entrega, redefiniendo de más de una forma lo que conocemos hoy en día como “remake” dentro del medio. Estamos a nada de finalmente probar la segunda parte de dicho esfuerzo con lo que será Final Fantasy VII Rebirth, el cual, nos ha dejado muy impresionados con lo que está poniendo sobre la mesa.

Hace unos días tuvimos la gran oportunidad de estar presentes en el evento previo de Final Fantasy VII Rebirth celebrado en el corazón de Hollywood, en donde junto con varios miembros de la prensa de todo el mundo, pudimos probar de manera anticipada y por varias horas al más que esperado juego AAA de Square Enix. Nuestro tiempo con el título fue por demás placentero y lleno de emociones, esto por la forma en la que se nos permitió experimentar los primeros momentos de la historia, así como dar un vistazo mucho más amplio a una de las zonas abiertas que podremos explorar. ¿Qué tanto cambia esta nueva propuesta respecto a su antecesor, Final Fantasy VII Remake? ¿Es de verdad de mundo abierto o más bien se va por otro camino? En el siguiente contenido te contamos de todo lo vivimos con el ganador del premio al juego más anticipado de este 2024 en The Game Awards.

De mundo abierto y narrativa

Meterse con cualquier gran clásico del medio puede ser un arma de doble filo. Debido a limitaciones técnicas, los videojuegos de antaño solían ser meras extracciones de la visión de un autor que muchas veces, dependían en gran medida de que nosotros como jugadores completáramos con nuestra imaginación lo que se nos estaba presentando. Dicho asunto representa un problema cuando se retrabaja cualquier de estas obras, pues tal o cual título puede ser recordado de formas muy distintas dependiendo de a quién le preguntes. En 2020, Square Enix tomó el riesgo con Final Fantasy VII Remake y ahora, con lo que será Final Fantasy VII Rebirth en este 2024, toman otro salto de fe para traer de regreso a la continuación de este adorado clásico.

Indudablemente, el reto más importante con el que se topó este equipo de desarrollo tuvo que ver con qué hacer con todas estas partes en las que el Final Fantasy VII original se abría considerablemente. Los llamados mundos abiertos han cambiado un montón desde aquel entonces y en particular, los japoneses, no han sabido del todo cómo abordar la tendencia. Final Fantasy VII Rebirth nos da muchísima más libertad de exploración en todo sentido, presentando gigantescas áreas abiertas en las que te puedes perder por horas, sin embargo, es importante recalcar que al final del día estamos ante un RPG sumamente apegado a su narrativa.

Antes de pasar a contarte sobre lo que jugamos específicamente de lo que será la primer zona verdaderamente abierta de Final Fantasy VII Rebirth, creo que es importante aclarar cómo es que será la estructura propia del juego. En entrevista con Naoki Hamaguchi, director de este título, se nos explicó que la experiencia contará con diferentes partes en las que por ejemplo, todo estará sumamente guiado y dictado por un guión preestablecido en pro de la narrativa, muy parecido a como pasó con Final Fantasy VII Remake, pero ahora, con dichas áreas en las que se nos dará la libertad de hacer una serie de actividades secundarias. Es posible ignorar casi por completo esta parte, al igual que también es posible regresar a estos mapas para completar algo que nos haya faltado incluso después de haber progresado en la historia. Me llama mucho la atención la manera en la que el propio Square Enix se refiere al juego como de “mundo abierto”, al punto de que se nos dio a entender que cada lugar está interconectado para que nosotros los visitemos a placer.

Dicho lo anterior, te cuento que estas cuatro horas que pasamos con Final Fantasy VII Rebirth estuvieron dividas en dos secciones principales. La primera que básicamente correspondía a la introducción del juego en sí, en donde todo estaba sumamente guiado y altamente cargado de cinemáticas para darle el tono a la historia que se nos está presentando. Posteriormente llegamos a las Grasslands, zona que seguro recordarás del título original y en donde por supuesto, arranca todo este asunto del mundo abierto. Sobre las secciones más lineales, te puedo decir que me encontré con una experiencia de altísima calidad, con un buen diseño de niveles y batallas sumamente emocionantes incluso en esas primeras horas. Además, tuve la oportunidad de visitar algunos lugares como Nibelheim, en donde hay distintas actividades que incluyen a un Trading Card Game totalmente original.

Pasando a lo que más curiosidad nos causa en todos nosotros… ¿qué tanto se puede hacer en el “mundo abierto”? Lo primero que hay que decir es que la aproximación a dicho concepto por parte de Square Enix es una especie de híbrido entre lo que uno puede esperar de un mundo abierto moderno hecho en occidente, y la forma en la que en realidad funcionan los RPG japoneses cuando te sueltan un poco la cuerda. A pesar de que en este primer encuentro no tuve tiempo de verlo todo, sí pude apreciar el tono general. Lo primero es que estamos ante zonas altamente sistemáticas que dependen bastante de iconos y puntos de intereses preestablecidos, y no tanto de la espontaneidad. Con lo anterior me refiero a que incluso existen las clásicas torres que al activarlas, te indican dónde hay algunas cosas qué hacer.

Además de visitar un rancho de chocobos en el que se me dio mi primera montura luego de completar un pequeño quest, hay ciertos puntos a descubrir que por ejemplo, ayudan a que Chadley nos pueda fabricar más y mejores tipos de materia. Sí, Chadley está de regreso y la forma en la que se presenta dentro de Final Fantasy VII Rebirth me sacó una enorme sonrisa. Sumado a lo anterior tenemos zonas en donde usando a nuestro chocobo, podemos rastrear tesoros enterrados, así como puntos específicos en los que hay un reto de combate en el que debemos de completar objetivos particulares. La verdad es que cada una de estas actividades me pareció divertida y con sentido, pues cada que completaba alguna, sí se me recompensaba con algo valioso. Mi única preocupación acá es que al menos en este rato, no tuve ningún momento inesperado que me sorprendiera o que fuera tan mágico como explorar una cueva que encontraste aleatoriamente en Elden Ring, por ejemplo. Justo esa falta de espontaneidad podría ser el talón de Aquiles para los áreas abiertas del juego.

Del lado del combate no me quiero adentrar tanto, pues estas primeras horas que jugamos de Final Fantasy VII Rebirth, no noté una diferencia verdaderamente marcada con lo que fue Final Fantasy VII Remake. Estoy seguro de que algo saldrá eventualmente, pero de primera instancia, te puedo decir que todo se mantiene generalmente igual, cosa que para nada es mala, considerando el increíble logro que se alcanzó con la primera parte de este proyecto. Indudablemente me sigue pareciendo uno de los sistemas más sofisticados y modernos que uno puede encontrar actualmente en un juego de rol y sí, sigue siendo tan divertido como lo recuerdas.

Por supuesto que aún es muy pronto para dar un juicio sólido sobre cuál será el resultado final de todo esto que te cuento, pero te puedo adelantar que la pasé verdaderamente increíble y que incluso, los valores de producción me parecieron más importantes que los que vimos hace ya cuatro años en Final Fantasy VII Remake. Te podría decir que solo sentí un poco torpe la forma en la que nos movemos dentro de estos mundos abiertos. Es como si los movimientos de Cloud y compañía no estuvieran diseñados para terrenos tan irregulares en los que predecir qué va a hacer el jugador es imposible. De ahí en fuera, la verdad es que me quedo con la sensación de que Square Enix tiene todo bajo control y que dentro de unos días más estaremos hablando de uno de los grandes juegos de esta generación.

Trabajando para una plataforma

Por razones que la verdad no me explico, la discusión sobre la exclusividad de juegos en ciertas plataformas ha tomado muchísima relevancia cuando en realidad, es algo que ha estado presente dentro del medio básicamente desde que nació. Trabajar con una sola plataforma en mente tiene ventajas muy claras y cuando uno ve corriendo Final Fantasy VII Rebirth en un PS5 con su versión casi final, puedes apreciar varias de ellas.

La presentación gráfica y sonora de Final Fantasy VII Rebirth es simplemente espectacular. A pesar de que Square Enix sigue echando mano de Unreal Engine 4 para esta producción, el juego se despliega de una forma sumamente impresionante. Puede que lo único no tan positivo tenga que ver con el poping de objetos que puede ser bastante notorio, al menos en la versión que probamos, pero seguramente cuando el juego completo se esté lanzando, este tipo de problemas salgan volando por la ventana.

Importante recalcar que una cosa es hacer escenarios totalmente controlados como las calles de Midgard, y otra muy distinta es crear áreas abiertas en las que muchas cosas pueden pasar. Además de que las Grasslands lucen muy bien, quedé impresionado con el hecho de que puedes caminar libremente de dicha zona a las puertas de Nibelheim y entrar al pueblo sin que ninguna pantalla de carga fuera necesaria. Claro que hay cierto truco en hacernos pasar por pasillos específicos para que el juego pueda cargar todo el detalle de una zona altamente poblada como la que menciono, pero la ilusión está sumamente bien lograda y creo que al final, cumple con su cometido.

Sobre el rendimiento y funcionamiento general del juego creo que tampoco hay nada de qué preocuparse. Por un lado no me topé con ningún bug o glitch de consideración, cosa que no siempre puedes decir cuando pruebas versiones preliminares de un juego en un evento de previo, y por el otro, a pesar de que no pudimos ver en funcionamiento el modo de rendimiento de 60 cuadros, el de calidad visual nos entregó una preciosa imagen 4K que se desplegaba sin problemas a 30 cuadros por segundo totalmente estables. Estoy seguro de que Final Fantasy VII Rebirth sí pasó por un riguroso control de calidad para que estemos recibiendo un producto terminado al momento de su estreno.

Indudablemente hubiera sido ideal que Square Enix diera el salto a Unreal Engine 5 con Final Fantasy VII Rebirth, pero no sabemos qué tanto habría retrasado el desarrollo dicha decisión y claro, qué tanto habría elevados sus costos, pero te puedo asegurar que no lo estaríamos viendo en febrero de este año como sí va a pasar, pues por cierto, su director también nos aseguró que el proceso de desarrollo ha sido completado y que el juego se entregará en tiempo y forma. ¿Y qué hay de la música? No diré mucho más, pero prepárate para que tu oido se deleite con varios de los mejores arreglos que el medio haya visto en un largo tiempo. Es sublime la manera en la que suena este juego.

¿Camino al GOTY?

Sé que para este momento te estás preguntando qué onda con el tema de historia y narrativa. Pues bien, a pesar de que por el momento no te podemos revelar ni mostrar demasiado de lo que probamos, te puedo decir que el par de primeras horas de Final Fantasy VII Rebirth las seguí sintiendo muy apegadas a lo que fue el juego original. Cloud, Tifa, Barret, Aerith y los involucrados con Avalanche, están escapando de Shinra por lo que pasó al final de Final Fantasy VII Remake; no obstante, podría apostar a que pasando ese par de primer episodios del juego, todo se empezará a separar la obra original y se nos estará presentando un relato marcadamente distinto.

La discusión sobre qué título terminará siendo considerado como Juego del Año cada vez es más fuerte. Incluso cuando estamos a varios meses de que ese momento llegue, ya se está nombrado a tal o cual obra como seria candidata. La verdad es que eso poco importa. Lo que debemos de tomar en cuenta es que al final se nos entreguen productos de alta calidad. ¿Final Fantasy VII Rebirth será de los que pelee por el anhelado GOTY? Lo más seguro es que sí, pero debo acentuar de nueva cuenta que este contenido solamente corresponde a impresiones preliminares del juego. El veredicto definitivo llegará dentro de un par de semanas más que hayamos pasado decenas de horas con el juego completo. Como sea, creo que sí debes de estar muy emocionado por regresar a este gran universo que tanta fuerza ha tomado desde que nació. Square Enix tiene algo especial entre manos.

Final Fantasy VII Rebirth se estará lanzando este 29 de febrero exclusivamente en PS5.