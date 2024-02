Hogwarts Legacy es el juego más vendido de 2023

2023 fue un año muy interesante para la industria de los videojuegos. Si bien hubo una gran cantidad de despidos, también vimos el lanzamiento de una gran cantidad de juegos de muy buena calidad. Sin embargo, solo uno puede llegar a considerarse el más vendido del año pasado, y en esta ocasión este honor no le corresponde a Call of Duty: Modern Warfare III, sino a Hogwarts Legacy.

Justamente como ya se esperaba, se ha revelado que Hogwarts Legacy vendió 22 millones de unidades a lo largo de 2023, lo cual lo posiciona como el juego más vendido del año pasado. Como detalle adicional, se ha revelado que The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom se posiciona como el segundo juego más vendido del 2023 con 20.28 millones de unidades vendidas tan solo en el Nintendo Switch.

Sin lugar a duda, un gran logró para el juego de Warner Bros. Games y Avalanche Software. Recordemos que en su lanzamiento, el juego sufrió de una serie de controversias relacionadas con la autora de Harry Potter, J.K. Rowling, y sus comentarios transfobicos. La reputación del juego fue manchada al grado de que no recibió nominaciones en algunas de las premiaciones más grandes del 2023. Sin embargo, las ventas demuestran que el público sí tuvo un interés en este título.

Es importante mencionar que Hogwarts Legacy está disponible en prácticamente todos lados. Los usuarios de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC y hasta Nintendo Switch pueden disfrutar de este título hoy en día. Esto significa que el alcance de esta entrega fue mayor. En comparación, Tears of the Kingdom solo se puede disfrutar en el Switch. Eso significa que si Hogwarts Legacy hubiera limitado su lanzamiento a la nueva generación, probablemente el honor de ser el juego más vendido del 2023 le hubiera correspondido al título de la Gran N.

Será interesante ver cómo las ventas de estos juegos avanzan a lo largo de 2024, y cuál será el juego más vendido de este año. En temas relacionados, se confirma DLC para Hogwarts Legacy. De igual forma, surgen nuevas pistas que apuntan a una secuela de este título.

Nota del Editor:

No debería ser una gran sorpresa escuchar que Hogwarts Legacy es el juego más vendido de 2023. No solo estuvo disponible en todas las plataformas, sino que también utiliza una de las propiedades más populares a nivel mundial y, sobre todo, es un buen juego que le da la oportunidad al público en general explorar el mundo mágico de Harry Potter.

Vía: Go Nintendo