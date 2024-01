Confirman DLC de Hogwarts Legacy

Nos acercamos al primer aniversario de Hogwarts Legacy, y si bien por el momento no hay información relacionada con una posible secuela, los desarrolladores aún no están listos para abandonar esta entrega. Por medio de un comunicado oficial, se ha confirmado que más contenido para este título estará disponible este año.

Como recordarán, Hogwarts Legacy tuvo contenido exclusivo en PlayStation durante su lanzamiento. Bueno, por medio de su cuenta oficial de Twitter, se ha confirmado que la misión de Hogsmeade embrujada, así como otros extras que solo encontramos en esta plataforma, por fin estaría disponible en Nintendo Switch, Xbox y PC en el verano de este mismo año. Esto fue lo que se comentó al respecto:

As we near the one-year anniversary of Hogwarts Legacy, we wanted to let our community know that the Hogwarts Legacy PlayStation-exclusive content will be available on other platforms later this summer, along with additional updates and features for the game. Stay tuned in the…

