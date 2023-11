Surge detalle con el mundo abierto de Hogwarts Legacy en Switch

El día ha llegado y Hogwarts Legacy finalmente se ha lanzado en Nintendo Switch, esto a pesar de que no se le tuviera esperanzas a esta versión que claramente no tendría una potencia tan grande como puede ser la de un PlayStation 5 o Xbox Series X/S. Entre los detalles que se han tenido son una resolución más baja, así como tiempos de carga un tanto largos, pero lo que más llama la atención son algunos detalles que sacan dentro de la inmersión al jugador.

Mediante un video comparativo, se puede ver la exploración del mundo abierto, y es aquí donde se nota lo tanto que le cuesta al título correr en el aparato, dado que la integración no es tan órganica como en otras plataformas. El ejemplo perfecto es la entrada a Hogsmeade, ya que se necesita una pantalla de carga para poder ingresar al pueblo, eso también va para las tiendas del pueblito mágico, lo cual puede confundir a quienes pensaban algo diferente.

Aquí lo puedes checar:

En cuanto al rendimiento en cuadros por segundo, tenemos 30 que realmente no se mantienen estables pero que en momentos clave se implementan para que el jugador no sufra de intromisiones nefastas, más que nada en las batallas contra seres malignos. También han encontrado pequeños detalles en las mazmorras donde el avatar debe progresar en la historia, y no se diga que la gente se ha decepcionado ligeramente con la versión física con descarga extra.

Recuerda que el juego está disponible en Nintendo Switch. Aunque también se puede jugar a mejor rendimiento en PS4, Xbox One, PS5 y Xbox Series X/S.

Nota del editor: Es un poco decepcionante que se tengan pantallas de carga para el mundo abierto, para el castillo se entiende, pero entrar a Hogsmeade me parece bastante extraño. Menos mal que tengo en mi colección la versión del PlayStation 5.