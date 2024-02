Malas noticias sobre el siguiente Nintendo Direct

Durante los últimos cinco años, Nintendo ha llevado a cabo una de sus ya clásicas presentaciones virtuales en febrero. De esta forma, muchos esperan con ansias el evento de 2024. Aunque por el momento no hay información oficial, recientemente se dio a conocer un detalle muy importante que podría decepcionar a más de una persona, puesto que el siguiente Nintendo Direct estaría enfocado en los desarrolladores third party.

De acuerdo con Nate the Hate podcast, el cual se enfoca en cubrir noticias de videojuegos, el siguiente Nintendo Direct sería un Partners Direct, es decir, estaría enfocado por completo en los juegos third party que llegarían al Switch en los próximos meses. Esto significa que anuncios first party, como podrían ser la fecha de lanzamiento de Metroid Prime 4, no formarían parte de la presentación de este mes. Esto fue lo que se comentó al respecto:

“Voy al primer Nintendo Direct de este año con la expectativa de que sea un Partner Direct. No creo que Nintendo organice un Direct general este febrero, creo que en su lugar lo harán de terceros”.

Claro, por el momento no hay información oficial por parte de Nintendo que confirme o desmienta este rumor. De igual forma, en dado caso de que la siguiente presentación sea un Partners Direct, no se descarta la posibilidad de que la Gran N tenga un par de anuncios personales planeados. En este caso, solo nos queda esperar a que más detalles oficiales se den a conocer.

Si el siguiente Nintendo Direct se enfoca en juegos third party, probablemente veamos más información sobre algunos de los proyectos en los que están trabajando compañías como Square Enix. Pese a que no hay mucha información al respecto, sabemos que títulos como Hollow Knight: Silksing, Rift of the Necrodancer, Contra: Operation Galuga, Unicorn Overlord y más experiencias están en desarrollo para el Switch.

Solo nos queda esperar a que Nintendo anuncie su siguiente Direct. En temas relacionados, así es cómo Nintendo supera la transición generacional. De igual forma, presidente de Nintendo habla sobre Palworld.

Nota del Editor:

Aunque esta no es la presentación que muchos quieren ver, es algo que mantendrá activo al Switch en los próximos meses, y siempre existe la posibilidad de sorprenderse con nuevos títulos, así como ports que nadie creía posible. Sin embargo, también entiendo si alguien se decepciona al no ver anuncios mucho más importantes.

Vía: VGC