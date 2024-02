Presidente de Nintendo habla sobre Palworld

Como ya lo saben, Palworld se ha convertido en un éxito mundial, con más de 12 millones de unidades vendidas en su early access. Sin embargo, esto también ha ocasionado que las acusaciones de plagio aumenten. Si bien hace tiempo se dio a conocer la posición de The Pokémon Company sobre este tema, recientemente el presidente de Nintendo por fin habló sobre el parecido que tiene este título con Pokémon.

Por medio de una sesión de preguntas y respuestas con inversionistas relacionada con los resultados financieros del tercer trimestre del año fiscal, Shuntaro Furukawa, presidente de Nintendo, fue cuestionado ante las acusaciones de plagio que tiene Palworld, y si la Gran N tiene pensado tomar acciones legales en este asunto. Esto fue lo que comentó al respecto:

“Tomaremos las medidas adecuadas contra aquellos que infrinjan nuestros derechos de propiedad intelectual”.

Al igual que el comunicado de The Pokémon Company, Furukawa no mencionó directamente a Palworld o Pocketpair, pero dejó en claro que en caso de encontrarse evidencias legales de plagio, se tomarán las medidas necesarias para proteger sus propiedades intelectuales. Recordemos que esta no es la primera vez que Nintendo toma cartas en el asunto, puesto que cuando mods de Pokémon comenzaron a surgir en línea, la compañía japonesa comenzó a eliminar videos de YouTube.

Si bien es cierto que el gameplay de Palworld es diferente al que encontramos en Pokémon, puesto que se asemeja más a juegos como Ark, son los diseños de los monstruos los que han llamado la atención de más de una persona. Actualmente, es muy fácil encontrar comparaciones en línea que nos muestran diseños que van más allá de simples inspiraciones.

Por el momento no hay una demanda o acusación legal por parte de Nintendo y The Pokémon Company, pero todo parece indicar que esto podría ser cuestión de tiempo. En temas relacionados, prohíben hablar de Palworld en Japón. De igual forma, ex-trabajador de Nintendo advierte sobre los problemas que ocasiona este título.

Nota del Editor:

Para este punto, es algo extraño que Nintendo y The Pokémon Company, compañías que son muy protectoras de sus propiedades intelectuales, no han comenzado algún proceso legal en contra de Palworld, lo cual podría indicar que no han encontrado algún caso claro de plagio.

Vía: VGC