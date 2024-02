Prohíben hablar de Palworld en Japón

En un abrir y cerrar de ojos, Palworld se convirtió en uno de los lanzamientos más grandes del año. Sin embargo, esta popularidad también ha traído una serie de problemas, incluyendo una investigación por parte de The Pokémon Company para averiguar si los derechos de autor de sus criaturas de bolsillo han sido violadas o no. Ahora, se reporta que celebridades en Japón tienen prohibido mencionar Palworld para evitar problemas con The Pokémon Company.

De acuerdo con un reporte por parte de Tokyo Sports, una compañía de talento de Japón le ha pedido a su talento que eviten hablar de Palworld en público o en redes sociales, para así evitar algún problema con The Pokémon Company que ponga en riesgo actuales y posibles colaboraciones con los dueños de Pikachu. Esto fue lo que se comentó al respecto:

“Le hemos dicho a nuestro talento que no mencione a Palworld en las redes sociales ni en público. Esto se hizo por consideración hacia el lado Pokémon como agencia. Esta decisión se tomó considerando futuras colaboraciones potenciales”.

Recordemos que Pokémon es una marca muy importante en Japón, y es muy probable que los agencias de talento quieran evitar algún problema con esta compañía, al menos hasta que dejen en claro si tienen la intención de demandar a Pocketpair, los desarrolladores de Palworld, por plagio o no.

Si bien Palworld ha logrado conquistar a los jugadores con su sistema de sobrevivencia, muchos más han señalado que la popularidad de este título recae en el plagio que hace de los diseños de múltiples pokémon que ya conocemos, por lo que el morbo ha jugado un papel importante en su éxito. Sin embargo, esto no ha detenido el exponencial crecimiento de esta entrega en Steam y Xbox, al grado de que este título se convirtió en el lanzamiento más grande en la historia de Game Pass.

De esta forma, solo nos queda esperar para ver cuál será la decisión final de The Pokémon Company, lo único que queda claro, es que nadie quiere hacer enojar a los dueños de Pikachu en estos momentos. En temas relacionados, Xbox ayudará al desarrollo de Palworld. De igual forma, puedes conocer más sobre la demanda de The Pokémon Company aquí.

Nota del Editor:

Esto está llegando a niveles ridículos. Si bien creo que Palworld sí es un plagio de Pokémon en cuanto a los diseños de los monstruos se refiere, esto no debería ser un impedimento para que se hable de este título en público. Si a los jugadores les gusta este juego, tienen el derecho de hablar de él, y eso también incluye a las celebridades de Japón.

Vía: VGC