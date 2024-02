Como ya lo saben, los rumores de Xbox abandonando la guerra de consolas para enfocarse en ser un publisher third party han tomado por sorpresa a más de una persona, y eso incluye a trabajadores dentro de la misma compañía. Si bien se espera que la próxima semana se lleve a cabo una presentación enfocada al futuro de esta división de Microsoft, algunos directivos no tienen idea del tipo de dirección que se tomará.

De acuerdo con Tom Warren, editor senior de The Verge, trabajadores y directivos de Xbox no tienen una idea clara del tipo de anuncios que se planean hacer durante la presentación que se llevará a cabo la próxima semana. Esto fue lo que comentó al respecto:

“Sólo quiero dejar muy claro que la mayoría de la gente en Xbox no conoce todos los detalles de lo que Microsoft discutirá la próxima semana. Entonces, las personas que están retrocediendo en ciertas cosas tampoco lo supieron realmente”.

Hasta ahora, no sabemos cuáles son las personas que tienen una idea de qué le depara a Xbox en un futuro. Es más que seguro que Phil Spencer, jefe de Xbox, es uno de los pocos que sabe qué sucederá con esta división, pero quizás los directivos de los estudios no han sido informados al respecto, lo cual habla de una mala organización. Sin embargo, esto también podría ser una medida para evitar alguna filtración.

Recordemos que desde hace unas semanas se ha rumoreado que títulos como Hi-Fi Rush y Sea of Thieves llegarían a Nintendo Switch y PlayStation 5. Sin embargo, no fue sino hasta hace unos días que la idea de Xbox convirtiéndose en un publisher third party tomó fuerza, puesto que reportes aseguran que Starfield y otras exclusivas de la compañía, como Gears of War y Halo, estarían disponibles en el PS5 en un futuro.

De acuerdo con el más reciente reporte financiero de Microsoft, la división de Xbox vio un crecimiento sustancial en todas las áreas, con la excepción de la venta de hardware. Junto a esto, recordemos que el enfoque de Xbox en los últimos años ha sido el aumentar el número de suscriptores de Game Pass, y llevar sus juegos a la mayor cantidad de personas posibles. De esta forma, su modelo tradicional de exclusivas entra en conflicto con los objetivos financieros que tienen.

Es así que no sería una gran sorpresa si la siguiente semana se anuncia que Xbox dejaría de enfocarse en la venta de consolas y en las exclusivas, para ofrecer sus experiencias en todos los lados posibles, y eso incluye a las plataformas de Nintendo y PlayStation. Como siempre, solo nos queda esperar un par de días para conocer el futuro de Xbox en esta industria.

Si bien muchos han comparado a Xbox con SEGA, a diferencia de la compañía japonesa, la división de Microsoft no se encuentra en una mala posición. Aunque el Xbox One y Series X|S no han vendido lo esperado, el enfoque que le han dado a Game Pass y la distribución de sus juegos en PC ha tenido resultados positivos. De esta forma, la transición a publisher third party sería simplemente una medida guiada por los aspectos financieros que hemos visto en los últimos años.

Otro aspecto que ha ganado reconocimiento en los últimos días han sido los fans. En lugar de apoyar esta idea, muchas personas han expresado su tristeza y desapruebo en redes sociales. Aquí hemos visto a personas vender sus consolas de Xbox, o simplemente dejar de apoyar a la marca, lo cual es una reacción bastante exagerada. Aunque por el momento no hay una fecha exacta, se espera que la presentación de Xbox dedicada a su futuro se lleve a cabo la próxima semana. En temas relacionados, Xbox no abandonará el mercado de consolas. De igual forma, así han reaccionado los fans a esta noticia.

Nota del Editor:

Este es un caso muy extraño. Considerando que abandonar la guerra de consolas y convertirse en un publisher third party no es una decisión sencilla, es raro que pocas personas dentro de Xbox tengan una idea clara de lo que está sucediendo con ellos. De esta forma, se ha especulado que estas son decisiones reaccionarías, y no algo planeado.

Vía: Tom Warren