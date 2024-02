Influencer dejarán a de apoyar a Xbox

Mucho se ha hablado sobre el futuro de Xbox en los últimos días. Durante el fin de semana se dieron a conocer reportes en donde se menciona que títulos exclusivos, como Starfield e Indiana Jones and the Great Circle, eventualmente llegarían a PlayStation 5. De esta forma, la comunidad ha reaccionado de forma negativa a esta información, al grado de que personalidades enfocadas por completo en Xbox, han dejado de expresar su soporte para la marca.

En sitios como YouTube y Twitter, múltiples personalidades que se volvieron populares al demostrar su apoyo incondicional a Xbox durante la Guerra de Consolas, han comenzado a expresar su decepción con la marca, al grado de que algunos ya no tienen pensado ofrecer su apoyo en un futuro.

Uno de los influencers más importantes en esta lista es Klobrille, el cual tiene más de 158 mil seguidores en Twitter, entre ellos Phil Spencer, Sarah Bond y el equipo de relaciones públicas de Xbox. Por medio de un mensaje, mencionó que está considerando abandonar su cuenta por completo. Esto fue lo que comentó:

“La base para ser Klobrille siempre fue la confianza y credibilidad de la marca que apoyo y mi entusiasmo por el camino a seguir. Estos tres están en su punto más bajo en este momento. He tomado la decisión, dependiendo de lo que sigue o de su escala, dar pasos atrás significativos y reducir la personalidad de Klobrille, o incluso retirarla eventualmente. Es un proceso que comenzó el año pasado para mí, me falta entusiasmo y energía para lo que sigue, además estoy cambiando mi enfoque hacia otras cosas no públicas. Verán cuando llegue el momento, pero hasta entonces, este será probablemente mi último mensaje aquí”.

This time, listening will not be enough.

This time, execution, credibility in connection to previously made statements, and moving towards fans is all that will matter.

For me. For your brand. And for your community.

— Klobrille (@klobrille) February 5, 2024