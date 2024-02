Anuncian evento sobre el futuro de Xbox y sus exclusivas

Esta semana ha empezado muy fuerte en el ecosistema de Xbox, dado que se han hecho muy fuertes los rumores que algunos exclusivos de la marca se estarán lanzando para otras consolas como lo pueden ser PlayStation 5 y también Nintendo Switch. Y ahora que todos pensaban que Microsoft saldría a dar la cara a desmentir la información, parece que es todo lo contrario, y sí veremos juegos como Starfield o Hi-Fi Rush en lugares que antes eran inimaginables.

Mediante un comunicado en Twitter, el jefe de Xbox, Phil Spencer ha dado un mensaje que dará las esperanzas pérdidas a quienes tenían el pensamiento de que habría un error de comunicación, pues menciona que ha escuchado a la gente y la siguiente semana darán un evento especial comercial para hablar del futuro de la empresa. Dando a entender que los rumores se han cumplido, y varios juegos de la empresa pasarán a ser multiplataforma, algo que los fanáticos temían.

Aquí su mensaje:

We're listening and we hear you. We've been planning a business update event for next week, where we look forward to sharing more details with you about our vision for the future of Xbox. Stay tuned.

— Phil Spencer (@XboxP3) February 5, 2024