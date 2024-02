Usuarios arremeten contra Xbox por el rumor de sus exclusivas

El día de ayer ha sido bastante importante en la industria del gaming, dado que por muchos medios se empezó a hablar sobre una supuesta decisión que Xbox tomará en los meses por venir, y esa es la de tener que quitar exclusividad a algunos de sus juegos para hacer ports en otras consolas. La noticia que tomó más fortaleza fue la de Starfield, juego que presuntamente llegará pronto a PlayStation 5, a esto le siguieron comentarios como el de Hi-Fi Rush y hasta el nuevo Indiana Jones que aún no se pone a la venta.

Desde que la información se ha esparcido en las redes, Microsoft no ha salido a confirmar ni desmentir nada sobre el tema, eso hace que los fans de la empresa se preocupen, pues en cualquier momento se podría soltar un video en el que den las novedades respecto a estos juegos. Mientras eso pasa, algunos ya se están adelantando en atacar a la compañía, mencionando que no tiene ningún sentido soltar sus videojuegos a otros, cuando Nintendo y PlayStation son los primeros en dejar claro que los suyos no llegan a más consolas.

Dentro de redes sociales como X, se puede apreciar el enojo y decepción de los fanáticos, algunos mencionando que si se confirma la noticia venderán su Xbox Series X/S o también que esta empresa se ha transformado en SEGA, dando alusión a que podrían dejar de lanzar consolas para dedicarse solamente a la producción de software. Incluso algunos dicen que dejarán de ser parte de la comunidad de jugadores Microsoft si se lleva a cabo este plan de quitar las exclusivas, algo que dicen va muy en serio.

Vale la pena aclarar, que Xbox aún no ha salido a dar declaraciones sobre los lanzamientos de estos juegos en otras plataformas, por lo que no está pactado que Hi-Fi Rush, Starfield y Sea of Thieves terminarán aterrizando a más dispositivos, pues las pistas no son del todo claras. De hecho, se menciona que el juego de ritmo de Tango Game Works se estaría lanzado en los siguientes meses, por lo que si van a hacer el anuncio debería ser tan pronto como un Nintendo Direct, de lo contrario todo esto se ha quedado en rumores.

Nota del editor: Siento que se están precipitando demasiado, más porque aún no se confirma nada y ya están encendiendo las antorchas. Es un poco raro que al inicio dijeran que los juegos de Bethesda sería exclusivos y luego den marcha atrás, por lo que habrá que estar pendientes a las actualizaciones.