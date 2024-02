Febrero por fin ha comenzado, y eso significa que una nueva lista de juegos se unirá a Xbox Game Pass en la primera mitad de este mes. En esta ocasión, todos los usuarios de este servicio podrán disfrutar de títulos como el remake de Resident Evil 3, Madden NFL 24, y Bloodstained: Ritual of the Night.

Así es, la selección de este mes nos dará la oportunidad de disfrutar de algunos de los títulos más aclamados de los últimos años, algo que seguramente alegrará a todos los fans de Xbox. Estos son los juegos que se unen a Game Pass a partir del día de hoy.

Anuchard (Nube, Consola y PC) – Disponible hoy

Train Sim World 4 (Nube, Consola y PC) – 7 de febrero

Madden NFL 24 (Consola y PC) – 8 de febrero

Resident Evil 3 (Nube, Consola y PC) – 13 de febrero

A Little To The Left (Nube, Consola y PC) – 14 de febrero

Bloodstained: Ritual of the Night (Nube, Consola y PC) – 14 de febrero

PlateUp! (Nube, Consola y PC) – 15 de febrero

Return to Grace (Nube, Consola y PC) – 20 de febrero

Junto a esto, el título de la publicación en el sitio de Xbox menciona que Tales of Arise también se unirá a Game Pass, aunque no hay una sola mención de este título dentro de la información que se proporcionó el día de hoy. Por el momento se desconoce si este fue solo un error, o una revelación anticipada para la segunda mitad de febrero. Como detalle interesante, esta es la segunda vez que Bloodstained: Ritual of the Night se une a este servicio.

Sin embargo, no todas son buenas noticias, puesto que también se han confirmado a los juegos que dejarán de estar disponibles en Xbox Game Pass a partir del próximo 15 de febrero:

Galactic Civilizations III (PC)

Opus: Echo of Starsong (Nube, Consola y PC)

Afortunadamente, esta lista es pequeña, por lo que las pérdidas en esta ocasión no son tan grandes. Recuerda, el remake de Resident Evil 3 se unirá a Xbox Game Pass el próximo 13 de febrero. En temas relacionados, la serie de Gears of War podría llegar a PlayStation 5. De igual forma, Phil Spencer anuncia evento especial para hablar sobre el futuro de Xbox.

Nota del Editor:

Con rumores de Xbox enfocándose en publicar sus juegos en otras plataformas, será interesante ver cómo es que Game Pass se manejara en un futuro. Aunque las posibilidades de ver este servicio en PlayStation o Switch sigue siendo algo alejado de la realidad, quizás esto cambie durante la siguiente generación de consolas.

Vía: Xbox.