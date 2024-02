Primer tráiler de A Quiet Place: Day One

La serie de A Quiet Place se ha convertido en una de las más importantes en el género de terror en los últimos años. Después de dos exitosas entregas, se espera que en junio de este año esté disponible una precuela enfocada en mostrarnos los primeros días de la invasión alienígena que destruyó a la humanidad. De esta forma, hoy se ha liberado el primer tráiler de esta cinta.

En esta ocasión, A Quiet Place: Day One deja de lado a la familia que ya conocemos para enfocarse en un nuevo grupo de sobrevivientes. En esta ocasión, Lupita Nyong’o, Joseph Quinn, Alex Wolff, y Djimon Hounsou se encargan de protagonizar esta cinta, la cual cuenta con la dirección de Michael Sarnoski.

Pese a que John Krasinski fue el director y creador de las primeras dos cintas, en esta ocasión se mantiene como un productor y supervisor. Se espera que A Quiet Place: Day One llegue a todos los cines el próximo 28 de junio de 2024. En temas relacionados, The Office podría tener una película. De igual forma, Ben Affleck y Matt Damon volverán a protagonizar una película.

Nota del Editor:

Me gustó mucho la primera película de A Quiet Place, y la idea de los monstruos con un gran oído es un buen concepto. Si bien no he visto la segunda, me interesa esta nueva cinta, aunque, por lo visto en el tráiler, se enfocará más en momentos genéricos del género, pero podría equivocarme en esto.

Vía: Paramount Pictures