Parque de The Legend of Zelda estaría en camino

Super Nintendo World ha sido todo un éxito. De esta forma, no debería ser una gran sorpresa escuchar que múltiples expansiones y más parques temáticos de la Gran N ya están en camino. Como lo saben, este parque recibirá una sección inspirada en Donkey Kong en un futuro. Sin embargo, parece que esto no será todo, puesto que todo parece indicar que un parque temático de The Legend of Zelda estaría en camino.

Recientemente, la cuenta oficial de Universal Studios Orlando Epic Universe en Instagram compartió un video sobre algunas de las novedades que llegarán en un futuro. Aquí, los fans inmediatamente reconocieron a Eiji Aonuma y Shigeru Miyamoto, productor y creador de The Legend of Zelda respectivamente. De esta forma, han comenzado a surgir una serie de especulaciones en donde se menciona que la franquicia protagonizada por Link tendría su propio parque temático.

In an Instagram video for Universal Studios Orlando Epic Universe, Aonuma and Miyamoto can be spotted in construction gear. Mario and DK have been confirmed for the park, but does Aonuma’s presence hint at Zelda?

Shout out to Gartooth of FamiBoards: https://t.co/VXslITbFK0 pic.twitter.com/XOuzWZl1K9

— Tokyo Game Life (@TokyoGameLife) January 25, 2024