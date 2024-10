Si bien se espera que la película de Rey sea el gran regreso de Star Wars al cine, todo parece indicar que este proyecto corre el riesgo de ser cancelado. Por tercera ocasión, la insta ha perdido a un guionista por problemas creativos con Disney y Lucasfilms.

Aunque originalmente Justin Britt-Gibson y Damon Lindelof estaban a cargo del guion de Star Wars: New Jedi Order, eventualmente abandonaron el proyecto tras una serie de diferencias creativas. Fue así que Steven Knight, responsable de Peaky Blinders, obtuvo este puesto, el cual ha abandonado hace unos días por la misma razón que sus predecesores dejaron este proyecto.

Pese a que la recepción inicial del proyecto fue positiva, con la esperanza de ver Star Wars: New Jedi Order en los cines en algún punto del 2026, los recientes sucesos ahora ponen en duda, no solo si la película estará disponible en los próximos años, sino si el proyecto sigue en pie.

Recordemos que Lucasfilms no es extraño a cancelar proyectos que no avanza de acuerdo con lo establecido. Si bien parece que Star Wars en Disney+ tiene la libertad de ofrecer historias de diferente tipo, en el cine las cosas son diferentes. Tras el fracaso crítico que fue The Rise of Skywalker, la saga se ha estancado y parece que es imposible avanzar después de este punto.

Si bien es cierto que The Mandalorian & Grogu llegará a los cines, e incluso hay rumores de una película de Heir to the Empire que funcione como culminación a las series de Disney+, por el momento todo parece indicar que la saga de Skywalker podría llegar a su fin antes de lo pensado. En temas relacionados, Ubisoft admite que Star Wars Outlaws fue un fracaso. De igual forma, ya está en desarrollo Star Wars Jedi 3.

Nota del Autor:

De verdad espero que Star Wars: New Jedi Order llegue a los cines. Rey es uno de los mejores aspectos que nos presentó la nueva trilogía, y Daisy Ridley ha hecho un fantástico trabajo con este personaje. Suena difícil, pero si Lucasfilms suelta un poco el cuello de la serie, entonces podríamos estar frente a una gran película

Vía: Variety