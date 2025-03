El día de ayer, la Gran N anunció su nueva aplicación, Nintendo Today!, la cual está enfocada en compartir todo tipo de información relacionada con la compañía japonesa. Ahora, hoy la aplicación demostró su valor, puesto que aquí se confirmó la fecha de lanzamiento de la película live action de The Legend of Zelda.

Por medio de la aplicación de Nintendo Today!, la Gran N ha confirmado que la película live action de The Legend of Zelda llegará a los cines el próximo 26 de marzo de 2027, es decir, en dos años. Lamentablemente, no se compartieron detalles adicionales sobre el elenco que participará en este proyecto, la historia, o el estilo visual que tendrá la cinta.

The Legend of Zelda live-action film releasing on March 26, 2027 (via Nintendo Today!) pic.twitter.com/8DzgH5e1YF — Wario64 (@Wario64) March 28, 2025

Recordemos que la película live action de The Legend of Zelda es una producción en colaboración con Sony, y su director es Wes Ball, quien recientemente nos entregó Kingdom of the Planet of the Apes. Junto a esto, el director ha señalado que desea hacer una cinta basada en el realismo, evitando la mayor cantidad de GCI posible.

Considerando que aún faltan dos años para el estreno de la película, es muy probable que a lo largo del 2025 escuchemos más información sobre el elenco que participará en el proyecto, y no será sino hasta el 2026 cuando las filmaciones comiencen en forma, algo que seguramente le dará mucho trabajo a aquellos que se dedican a filtrar imágenes desde los sets de grabación.

Recuerda, la película live action de The Legend of Zelda llegará a los cines hasta el 26 de marzo de 2027. En temas relacionados, Nintendo tira película de Zelda hecha por fans. De igual forma, aún aseguran que The Legend of Zelda: The Wind Waker HD está en camino al Switch.

Nota del Autor:

Si bien la información se esparce por todos lados, esta noticia deja en claro que la aplicación de Nintendo Today! será más que solo un lugar que recopile comunicados oficiales, y sí tendrá algunos detalles que solo podremos encontrar aquí originalmente. Será interesante ver cómo es que la Gran N sigue construyendo su propia aplicación en un futuro.

Vía: Nintendo Today!