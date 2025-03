Avengers: Doomsday se posiciona para ser una de las películas más grandes en la historia de Hollywood, superando incluso lo que se logró con Infinity War y Endgame. De esta forma, el día de hoy se presentó al elenco que aparecerá en la siguiente cinta de Marvel y, para la sorpresa de muchos, algunos actores de las cintas de X-Men de Fox retomarán sus papeles como mutantes.

Como parte de un video presentado al elenco principal de Avengers: Doomsday, se ha confirmado que actores como Patrick Stewart, Ian McKellen, Kelsey Grammer y más retomarán sus papeles de los X-Men. Esta es la lista completa de los mutantes que aparecerán en esta cinta:

Kelsey Grammer como Beast

Patrick Stewart como Professor X

Ian McKellen como Magneto

Alan Cumming como Nightcrawler

Rebecca Romijn como Mystique

James Marsden como Cyclops

Channing Tatum como Gambit

Estos son los X-Men confirmados hasta el momento en Avengers: Doomsday. Notablemente, actores importantes para la saga, como Hugh Jackman y Ryan Reynolds, no han sido mencionados, aunque esto no significa que no formen parte de las siguientes aventuras de Marvel, puesto que bien podrían aparecer en Avengers: Secret Wars.

Estas son grandes noticias para los fans, especialmente considerando que esta será la primera vez que Ian McKellen y James Marsden retomen los papeles de Magento y Cyclops desde Days of Future Past, mientras que Alan Cumming no ha interpretado a Nightcrawler desde X-Men 2, y la última vez que vimos a Rebecca Romijn como Mystique fue en X-Men 3. Por su parte, a Patrick Stewart lo vimos como Professor X en Doctor Strange and the Multiverse of Madness.

Otra gran sorpresa es Channing Tatum, quien después de debutar en Deadpool & Wolverine, deja en claro que el papel de Gambit le pertenecerá, al menos por un tiempo más. Será interesante ver si algún otro mutante importante se suma al elenco, como Halle Berry en el rol de Storm. Solo nos queda esperar. En temas relacionados, puedes conocer más sobre los actores de Avengers: Doomsday aquí. De igual forma, Chris Evans no aparecería en esta cinta.

Nota del Autor:

Al menos algo queda claro con Avengers: Doomsday, será una película llena de fanservice. Aunque aún queda por ver la historia y la ejecución de este proyecto. La cinta puede ser un fiasco en todos sus apartados, pero al menos traerá la atención de todo el mundo, ya que ver a Ian McKellen como Magneto es algo que nos podemos dar el lujo de perdernos.

Vía: Marvel