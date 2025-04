En una realidad alterna, Spider-Man: Beyond the Spider-Verse se hubiera estrenado en el 2024. Sin embargo, esto no pasó. La producción fue tan demandante, que Sony se vio en la necesidad de retrasar indefinidamente este proyecto. Afortunadamente, por fin tenemos, no solo un vistazo oficial a esta cinta animada, sino que se ha confirmado cuándo es que la película llegará a los cines.

Por medio de su presentación en CinemaCon, Sony ha confirmado que Spider-Man: Beyond the Spider-Verse llegará a los cines el 4 de junio del 2027, así es, todavía faltan dos años más para disfrutar de esta cinta. Para aliviar la espera, se compartieron una serie de imágenes que nos dan una idea de lo que nos espera.

Aunque los detalles son escasos, se ha confirmado que la cinta comenzará exactamente en donde Across the Spider-Verse acabó, con Miles preparándose para pelear contra una versión malvada de sí mismo, Junto a esto, se ha señalado que la película contará con una serie de innovaciones para la animación, lo cual explicaría los cuatro años de desarrollo para este proyecto.

Considerando que Spider-Man: Beyond the Spider-Verse llegará a los cines hasta el 4 de junio de 2027, es probable que tengamos que esperar hasta el siguiente año para tener un avance de esta cinta. Solo nos queda esperar. En temas relacionados, este es el nombre oficial de Spider-Man 4 en el MCU. De igual forma, estrella de Stranger Things se suma a esta nueva cinta.

Nota del Autor:

Spider-Man: Across the Spider-Verse fue una espectacular película, por lo que Beyond the Spider-Verse tiene el potencial de ser una de las mejores películas animadas de todos los tiempos. Hay presión para los animadores, pero al mismo tiempo nadie duda de que este equipo sea capaz de, no solo cumplir con las expectativas, sino de superarlas.

Vía: Comicbook