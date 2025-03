Nick Frost será Hagrid en la serie de Harry Potter

No es un secreto que la serie de Harry Potter de HBO ha sido el centro de atención por sus controversias en las últimas semanas. La elección de sus actores, así como los comentarios de J.K. Rowling, no han ayudado mucho en su imagen pública. Ahora, se ha revelado al actor que le dará vida a Hagrid en esta nueva adaptación y, para la sorpresa de todos, la respuesta general es positiva.

De acuerdo con Deadline, Nick Frost, famoso actor de comedia británico, será el encargado de darle vida a Hagrid en la serie de Harry Potter, algo que muchos fans han celebrado. Aunque HBO no ha compartido un comunicado oficial, debido a que aún se encuentran en las últimas etapas de negociación, todo indica a que Frost será el responsable de este amado papel.

Recordemos que Hagrid fue interpretado por Robbie Coltrane, quien lamentablemente murió en el 2022. Por su parte, Nick Frost ha ganado un gran reconocimiento por su participación en la trilogía del Cornetto de Edward Wright, y lo veremos en un futuro en la cinta live action de How to Train Your Dragon. De esta forma, queda claro que la popularidad del actor aumentará con el paso del tiempo.

Junto a Frost, sabemos que la serie de Harry Potter contará con la participación de John Lithgow como Albus Dumbledore. De igual forma, se ha confirmado que Janet McTeer será la profesora Minerva McGonagall, mientras que Paapa Essiedu le dará vida a Severus Snape. Lamentablemente, por el momento sigue sin haber información sobre los niños que tomarán los roles de Harry, Ron y Hermione.

Solo nos queda esperar para saber más información sobre la esperada y controversial serie de Harry Potter.

Nota del Autor:

Esto es algo bueno. Nick Frost es un fantástico actor y, gracias a su barba, ya tiene una complexión similar a Hagrid. Esta es una de las pocas que me emocionan sobre la serie, lo cual no es mucho, pero al menos estoy seguro de que ver a Frost en pantalla será un deleite como un fan de su trabajo

Vía: Deadline