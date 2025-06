Pixar comparte imagen del villano de Toy Story 5

Los aficionados a la animación están bastante emocionados debido a que el próximo año se estrena Toy Story 5, nueva entrega de la franquicia de juguetes que promete será el cierre de la historia, esto después de algunos detalles narrativos que se tuvieron con la cuatro. Y ahora que nueva información va surgiendo, ya se ha establecido quién podría ser la figura antagónica dentro de la nueva aventura que tendrá de regreso a Woody y Buzz.

Pixar ha compartido la primera imagen oficial, revelando a un personaje inédito que podría desempeñar el rol de villano en este nuevo episodio. Se trata de Lillypad, una moderna tablet que se perfila como el nuevo juguete de alta tecnología que sacudirá el mundo de los juguetes, siguiendo la estela de villanos como Lotso, Oloroso Pete o Sid Phillips.

Durante una presentación exclusiva en el Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy, algunos asistentes pudieron ver una primera secuencia de la cinta. En ella, Buzz Lightyear aparece atrapado en una isla desierta e intenta contactar al Comando Estelar. Esta situación dará pie a que los juguetes trabajen juntos para construir un barco con el objetivo de regresar a casa.

Aquí la imagen:

A kids tablet LilyPad will be a villain in ‘TOY STORY 5’

The tablet has a different perception of what’s best for Bonnie in contrast to the toys. pic.twitter.com/5R0qDGyQGt

— DiscussingFilm (@DiscussingFilm) June 13, 2025