El juego en la nube no tuvo mucho éxito en Nintendo Switch

Quizá algunos usuarios no lo recuerden, pero en Nintendo Switch se lanzaron varios juegos demandantes de la talla de los últimos lanzamientos de Resident Evil, los remakes y también Village, aunque esto fue mediante la nube, opción que no estuvo disponible en todas las regiones. Y si bien se podía disfrutar por parte de los usuarios que contaran con buena conexión de internet, no lograron hacerse muchas ventas debido a que el usuario no está adquiriendo realmente los títulos.

El estudio danés IO Interactive, conocido por la saga Hitman, ha reflexionado sobre su paso por Switch y sus planes para el futuro en la plataforma. En una entrevista reciente, su director ejecutivo, Hakan Abrak, reconoció que el experimento con los juegos en la nube, como ocurrió con Hitman 3 en 2021, no dio los resultados esperados ni para la gran N ni para el propio estudio.

Abrak explicó que, aunque la intención era aprovechar la tecnología en la nube para llevar experiencias más complejas a la consola, la realidad fue muy distinta. Los títulos bajo esta modalidad no alcanzaron el nivel de adopción que la empresa preveía, dejando a IO Interactive con la sensación de que su franquicia merecía una mejor oportunidad en la consola híbrida.

Esa “tarea pendiente”, como la calificó el directivo, ha motivado al estudio a replantear su estrategia con la llegada de Switch 2. IO Interactive ya trabaja para que World of Assassination esté disponible de forma nativa en la nueva consola, buscando ofrecer una experiencia más estable y completa para los jugadores que prefieren esta plataforma.

Según el director, muchos de los modos del juego se adaptan perfectamente a las características de Switch 2, especialmente por su enfoque en la portabilidad. Esta vez, su objetivo es claro: dejar atrás los problemas del pasado y brindar una versión optimizada que esté a la altura de las expectativas de los jugadores.

Vía: Gonintendo

Nota del autor: A mí me decepcionó mucho que Kingdom Hearts llegó mediante dicho formato, cuando fácilmente se pudieron lanzar las primeras colecciones. Esperemos que en Switch 2 todo funcione bien.